«Ещё один шаг»: как в России и на Украине оценили согласие Финляндии на строительство «Северного потока — 2»

Оператор проекта Nord Stream 2 получил от Финляндии второе разрешение на строительство «Северного потока — 2». Таким образом с финской стороной было завершено согласование проекта. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, эта работа продолжается с Данией и Швецией. Министр подчеркнул, что не сомневается в успехе дела, так как в нём заинтересованы европейские компании и потребители. Между тем в Верховной раде новые договорённости назвали ударом по Украине, а Пётр Порошенко договорился с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом всячески противодействовать строительству газопровода.

Финляндия дала окончательное согласие на строительство «Северного потока — 2». Разрешение выдало Региональное административное агентство Южной Финляндии в соответствии с Законом о воде. Теперь руководство проекта ведёт переговоры с Данией и Швецией, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Идёт планомерная работа по получению необходимых разрешительных документов со стороны стран, по территории исключительной экономической зоны и территориальных вод которых будет проходить газопровод по дну Балтийского моря. Германия приняла решение, и Финляндия буквально сегодня приняла окончательное решение. В плановом режиме идёт работа и с другими государствами, в частности с Данией и Швецией», — заявил он.

По территории Финляндии должен пройти участок трубопровода в 374 километра.

Украинское сопротивление

На Украине новые договорённости оператора проекта с Хельсинки назвали «мощным ударом». В частности, такое мнение выразил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

«Разрешение на строительство «Северного потока — 2» является мощным ударом по безопасности Украины», — цитирует его слова «Европейская правда».

В связи с этим, заявляет он, необходимо добиться замораживания строительства, чтобы газопровод никогда не был реализован. Ведь, как отмечают эксперты, в противном случае Украина может значительно потерять в объёмах транзитного газа, что повлечёт и финансовые потери. В частности, глава «Газпрома» Алексей Миллер 10 апреля говорил, что компания предполагает сохранить прокачку своего топлива через страну в объёмах не более 15 млрд кубометров в год.

На этом фоне президент Украины Пётр Порошенко поспешил заручиться поддержкой премьер-министра Литвы Саюлуса Сквернялиса в плане противодействия «Северному потоку — 2».

«Была подтверждена необходимость дальнейшей совместной работы по актуальным вопросам европейской энергетической безопасности, в частности по недопущению реализации проекта «Северный поток — 2», — сообщили в пресс-службе украинского лидера.

«Голословные заявления»

Между тем эксперты подчёркивают, что все слова украинских политиков остаются в области заявлений и не несут какой-либо реальной угрозы, по крайней мере на нынешнем этапе.

«Кроме голословных заявлений они никакого влияния не оказывали и не оказывают. Пока это всё из области пиара. Всё, что они могли, они уже сделали. Заявлений уже была тьма. Даже Ангела Меркель, встречаясь с Порошенко, сделала на всякий случай политическое заявление. Но при этом по факту всё продолжается и Германия тоже выдала разрешение, так как полностью экономически заинтересована. Поэтому сочувствие только политическое», — пояснил RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

По его словам, позицию Украины поддерживают страны Балтии и Польша, однако им вряд ли удастся оказать серьёзное влияние на мнение остальных европейских стран, которым нужен этот проект.

Ранее глава Минэнерго России отметил, что в реализации «Северного потока — 2» заинтересованы европейские потребители, поэтому он не сомневается, что строительство будет доведено до конца.

«Мы уверены, что проект будет реализован, потому что он в первую очередь является коммерческим, в нём заинтересованы европейские потребители, европейские компании», — сказал он.

Газовый хаб в Австрии

Reuters

© Leonhard Foeger

Плановая работа

Разрешение Финляндии, последовавшее вслед за немецким, свидетельствует о том, что российский проект отвечает всем европейским требованиям и что в ЕС это прекрасно понимают, отмечают эксперты.

«Это ещё один шаг в сторону реализации проекта. Несмотря на всю политическую обстановку, Германия и Финляндия действовали в соответствии со своей компетенцией и нормами права. Страны проанализировали заявку компании и сделали вывод, что она соответствует национальному законодательству данных стран и международным конвенциям», — пояснил RT заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Гривач согласен с мнением главы Минэнерго РФ по поводу того, что остальные европейские регуляторы, скорее всего, дадут добро на реализацию «Северного потока — 2».

«С точки зрения права решение остальных регуляторов тоже должно быть положительным, потому что законодательно компания-оператор выполнила все обязательства и всё реализуется в рамках существующих нормативных актов», — подытожил эксперт.