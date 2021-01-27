«Ещё один шаг к возвращению нормальной жизни»: в Москве отменили часть антикоронавирусных ограничений

Ситуация с распространением COVID-19 в Москве «продолжает улучшаться», сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В связи с этим отменяется ряд введённых ранее ограничений, включая запрет на ночную работу — с 23:00 до 06:00 — клубов, баров, ресторанов и других заведений общественного питания. Также перестаёт быть обязательным требование о переводе на удалёнку не менее 30% сотрудников столичных предприятий. Кроме того, в городском Департаменте транспорта поддержали предложение о возможности вакцинировать от коронавируса водителей такси и курьеров, вне зависимости от наличия у них гражданства РФ.

В Москве отменяется ряд ограничительных мер, ранее введённых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе «продолжает улучшаться».

В частности, градоначальник сообщил, что за последнюю неделю число новых выявленных случаев заболевания COVID-19 не превышало 2—3 тыс. в день, а количество госпитализированных снизилось ещё на 1 тыс. Мэр подчеркнул, что в коронавирусных стационарах города впервые с середины июня 2020 года свободно более 50% коек.

«В этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь — наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», — написал Собянин в своём блоге.

В связи с этим со среды, 27 января, перестаёт быть обязательным требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников столичных компаний. Теперь оно носит рекомендательный характер.

«Возвращать работников в офисы или сохранять удалёнку — остаётся на решение руководителей конкретных предприятий и организаций», — пояснил градоначальник.

Кроме того, отменяются ограничения на ночную работу — с 23:00 до 06:00 — предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. При этом заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима.

Мэр также сообщил, что решение о формате обучения в вузах, подведомственных столичному правительству, будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки России.

«Сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно. И, пожалуйста, помните, что вероятность заражения коронавирусом хотя и уменьшилась, но всё еще существует. Борьба пока не закончена. Мы по-прежнему должны соблюдать осторожность. Тем не менее от всей души поздравляю вас, друзья, с нашей общей победой и ещё одним шагом к возвращению нормальной жизни в прекрасном городе Москве», — заключил Собянин.

Напомним, что с 22 января в Москве к обычному режиму работы вернулись колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы. Возобновилась работа музеев, библиотек, также было разрешено проведение массовых мероприятий (заполненность помещений не должна превышать 50%).

Среди российских регионов Москва лидирует по числу выявленных случаев коронавируса — 919 662 (1837 — за последние сутки). При этом в городе выздоровели 791 320 человек (86,04%), от осложнений COVID-19 скончались 13 175 пациентов (1,43%).

Кроме того, в Lепартаменте транспорта российской столицы поддержали предложение о бесплатной вакцинации от коронавируса водителей такси и курьеров вне зависимости от наличия у них гражданства РФ и полиса ОМС.

«Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов.... Сейчас в транспортных депо для наших сотрудников работают шесть мобильных пунктов вакцинации. Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

АГН «Москва»

© Сандурская Софья

За минувшие сутки в России выявили 17 741 новый случай заболевания COVID-19 (это минимум с 29 октября 2020 года, когда было зарегистрировано 17 717 случаев). В предшествовавшие этому два дня показатель составил 18 241 и 19 290. Общее число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в стране с начала эпидемии достигло 3 774 672.

За всё время выздоровело 3 202 483 пациента (27 922 — за минувшие сутки). От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 71 076 человек (594 — за сутки).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала пандемии в РФ проведено более 100,3 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 648 тыс. человек.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, по всему миру выявлено свыше 100,3 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее число приходится на США (25,4 млн), Индию (10,6 млн) и Бразилию (8,9 млн). От осложнений, связанных с COVID-19, во всём мире скончались почти 2,16 млн человек, в том числе более 425 тыс. — в США, около 219 тыс. — в Бразилии, почти 154 тыс. — в Индии и 152 тыс. — в Мексике.

По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, Россия уже весной может вернуться к показателям лета 2020 года по заболеваемости COVID-19.

«Обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости», — цитирует его РИА Новости.

© REUTERS/Evgenia Novozhenina

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора также рассказал, что ведомство следит за циркуляцией штаммов коронавируса на территории России.

«Пока южноафриканский и японский штаммы коронавируса в России не обнаружены», — подчеркнул Горелов.

Южноафриканская мутация SARS-CoV-2 была выявлена в ЮАР в декабре 2020 года. По данным местных учёных, этот штамм может приводить к повторному заболеванию COVID-19 и является более заразным.

В начале января в Японии выявили ещё одну мутацию коронавируса, завезённую в страну прилетевшими из Бразилии. При этом в Национальном институте инфекционных заболеваний указали, что трудно оценить уровень опасности нового штамма.