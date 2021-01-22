Ещё один "полицейский" из TikTok отрёкся от Навального: Блогер снял видео с покаянием

Ещё один фейковый полицейский из TikTok раскаялся в том, что снял провокационный ролик в поддержку митингов за Алексея Навального. Блогер снял новое видео, в котором принёс извинения перед всеми, кого оскорбил своим поступком.

Речь идёт о Егоре Романове, чья аудитория в TikTok составляет 170 тысяч подписчиков. Он рассказал, что с 2018 по 2019 год он проходил службу в армии, и оттуда ему досталась форма.

"20 января 2021 года я в порыве эмоций и не думая последствиях выложил видео в этой форме", - рассказал блогер.

В ролике блогер напоказ срывает с себя погоны, нашивки и шевроны, чтобы показать свою солидарность со сторонниками Навального и поддержать их несанкционированную акцию. Запись была опубликована в TikTok.

После этого, по его словам, ему поступило множество сообщений от пенсионеров МВД и действующих сотрудников, которых оскорбило его видео. Молодой человек искренне извинился перед ними на видео и пообещал впредь не снимать подобные видеоролики.

"В дальнейшем я совершать таких поступков не буду, простите меня пожалуйста", - подытожил блогер.

Напомним, что сутками ранее раскаялся другой фейковый полицейский. Он признался, что купил полицейскую форму в магазине приколов и снял видео "для прикола". Блогер заявил, что вовсе не поддерживает Навального, а затем покрыл оппозиционера матом.