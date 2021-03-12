«Ещё немного, и российско-китайская армия войдёт на Украину как освободительная» • 81 • Украина

Украина по требованию американских партнёров «напала» на Китай. Вчера на заседании Совбеза секретарь СНБО Данилов фактически объявил открытую войну КНР. Он заявил, что предприятие «Мотор-Сич» в Запорожье будет национализировано, а его вечного директора Богуслаева уже обвинили в госизмене.



«Предприятие «Мотор-Сич» будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», - объявил Данилов.



И сразу нарвался на ответку: уже сегодня утром Пекин потребовал от Украины соблюдения законных прав и интересов китайских инвесторов.



Напомним, что война за «Мотор-Сич» ведется почти год под чутким руководством внешних кураторов Украины. Еще в августе прошлого года Госдепартамент США выразил обеспокоенность планами Китая инвестировать в украинский промышленный сектор, в частности приобрести одного из крупнейших в мире производителей двигателей для авиационной техники завод «Мотор Сич».



Об этом госсекретарь Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора. В ходе дружеской беседы Помпео назвал инвестиции Китая в Украину губительными. Почти одновременно Министерство обороны США выпустило доклад о том, что Китай хочет превратить свои вооруженные силы в первоклассную военную машину, чтобы конкурировать с американцами по всему миру и, возможно, вторгнуться в Тайвань.



После чего Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю, Службе безопасности Украины и Совету нацбезопасности и обороны защитить стратегические предприятия, отдельно упомянув о запорожском заводе «Мотор Сич».



К слову, Богуслаев решил продать свои акции китайцам после того, как проиграл выборы на округе свадебному фотографу из партии «Слуга народа» Валентину Зарве. Так, в декабре 2019 года почетный президент предприятия, экс-регионал подтвердил продажу акций «Мотор Сич» китайским компаниям (Skyrizon и Xinwei Technology), они должны были получить более 50%, то есть, контрольный пакет. Из-за Богуслаева, вернее из-за «Мотор-Сичи», Украина попала в эпицентр международного скандала. Пока же власть с помощью СБУ разогнала собрание инвесторов, устроив «маски-шоу», и через суд добилась ареста 56% акций предприятия. Главный аргумент спецслужб: «неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев компании» могут ослабить Украину, разрушив предприятие, а его мощности могут перенести в другую страну. На самом деле, и СБУ, и СНБО просто ретранслируют западные установки: у США терки с Китаем, а чубы трещат у украинских холопов. Ведь в случае отказа национализировать стратегическое предприятие, Америка лишит Киев финансовой помощи. МВФ и так посадило Украину на голодный паек, требуя реформ в судебной системе и сфере ЖКХ, так что наказания за «Мотор Сич» страна уже не выдержит: недаром накануне заседания СНБО ходили слухи об объявлении дефолта. Однако, проблемы украинцев и то, как они будут отбиваться от претензий КНР (кстати - главного торгового партнера) никого не волнует. А между тем, Пекин уже сделал грозное заявление после выступления Данилова.



«Пекин после заявления СНБО о национализации «Мотор Сич» (среди акционеров которого китайская Beijing Skyrizon) потребовал от Украины соблюдения законных прав и интересов китайских инвесторов», - говорится в заявлении.



«Общих границ у нас с Китаем нет, поэтому поссориться с ним было непросто. Не подвернись под руку Мотор Сич, даже не знаю, как бы и выкрутились», - отреагировал депутат от «СН» Макс Бужанский.



ТГ-канал «Политвакцина» отмечает, что после отобранного у Медведчука трубопровода на Закарпатье и национализации «Мотор-сич» украинским властям и Совбезу следует взяться за национализацию каналов «1+1» и «УТ-2». Это можно продать американцам, как санкции по Коломойскому.



Ну, а если говорить серьезно, то ситуация для Украины аховая. Об этом предупреждает политтехнолог Михаил Чаплыга.



«Все игрища вокруг «Мотор Сич» - это уже серьезно. Кто не понял - сообщаю. Зеленский по наущению США и от имени Украины объявил войну Китаю. Это вам не с РФ воевать... Уж поверьте.



Китай уже обратился к своим предприятиям, требуя минимизировать отношения с Украиной и сфокусироваться на Беларуси. Да... кукурузу мы продаем Китаю. Кстати, именно зерно, а не металл - на первом месте по экспорту в нашей супер аграрной державе Даниловых-Зеленских. Ой... и железнорудный концентрат тоже туда? От незадача!))) Привет родному городу президента. Что? Вернут всем «инвесторам» все? Смешно. Кейс с «Приват Банком» никого ничему не научил. У нас нет столько денег. От слова вообще. А если их дать меньше - будут суды. И не печерские», - предупреждает Чаплыга.



Кстати, ряд экспертов уже советуют Зеленскому, что единственный легальный способ аннулировать сделку по «Мотор Сич» национализировать предприятие и выплатить китайской стороне компенсацию. Однако, китайцы уже через суды требуют почти 4 миллиарда долларов. Украинскому тощему бюджету такие расходы не под силу. И западные партнеры вряд ли подкинут деньжат: там, похоже, взяли курс на позицию силы.



«Ещё немного, и российско-китайская армия войдет в Украину как освободительная», - шутит по поводу конфликта политолог Сергей Киреев, намекая, что в конфликт может вмешаться РФ.



А пока что украинцы боятся прививаться китайской вакциной «Синовак», которую закупил Минздрав: подозревают, что в отместку за ситуацию с «Мотор-сич» китайцы могут добавить туда отравляющие вещества.

Украина по требованию американских партнёров «напала» на Китай. Вчера на заседании Совбеза секретарь СНБО Данилов фактически объявил открытую войну КНР. Он заявил, что предприятие «Мотор-Сич» в Запорожье будет национализировано, а его вечного директора Богуслаева уже обвинили в госизмене.«Предприятие «Мотор-Сич» будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», - объявил Данилов.И сразу нарвался на ответку: уже сегодня утром Пекин потребовал от Украины соблюдения законных прав и интересов китайских инвесторов.Напомним, что война за «Мотор-Сич» ведется почти год под чутким руководством внешних кураторов Украины. Еще в августе прошлого года Госдепартамент США выразил обеспокоенность планами Китая инвестировать в украинский промышленный сектор, в частности приобрести одного из крупнейших в мире производителей двигателей для авиационной техники завод «Мотор Сич».Об этом госсекретарь Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора. В ходе дружеской беседы Помпео назвал инвестиции Китая в Украину губительными. Почти одновременно Министерство обороны США выпустило доклад о том, что Китай хочет превратить свои вооруженные силы в первоклассную военную машину, чтобы конкурировать с американцами по всему миру и, возможно, вторгнуться в Тайвань.После чего Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю, Службе безопасности Украины и Совету нацбезопасности и обороны защитить стратегические предприятия, отдельно упомянув о запорожском заводе «Мотор Сич».К слову, Богуслаев решил продать свои акции китайцам после того, как проиграл выборы на округе свадебному фотографу из партии «Слуга народа» Валентину Зарве. Так, в декабре 2019 года почетный президент предприятия, экс-регионал подтвердил продажу акций «Мотор Сич» китайским компаниям (Skyrizon и Xinwei Technology), они должны были получить более 50%, то есть, контрольный пакет. Из-за Богуслаева, вернее из-за «Мотор-Сичи», Украина попала в эпицентр международного скандала. Пока же власть с помощью СБУ разогнала собрание инвесторов, устроив «маски-шоу», и через суд добилась ареста 56% акций предприятия. Главный аргумент спецслужб: «неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев компании» могут ослабить Украину, разрушив предприятие, а его мощности могут перенести в другую страну. На самом деле, и СБУ, и СНБО просто ретранслируют западные установки: у США терки с Китаем, а чубы трещат у украинских холопов. Ведь в случае отказа национализировать стратегическое предприятие, Америка лишит Киев финансовой помощи. МВФ и так посадило Украину на голодный паек, требуя реформ в судебной системе и сфере ЖКХ, так что наказания за «Мотор Сич» страна уже не выдержит: недаром накануне заседания СНБО ходили слухи об объявлении дефолта. Однако, проблемы украинцев и то, как они будут отбиваться от претензий КНР (кстати - главного торгового партнера) никого не волнует. А между тем, Пекин уже сделал грозное заявление после выступления Данилова.«Пекин после заявления СНБО о национализации «Мотор Сич» (среди акционеров которого китайская Beijing Skyrizon) потребовал от Украины соблюдения законных прав и интересов китайских инвесторов», - говорится в заявлении.«Общих границ у нас с Китаем нет, поэтому поссориться с ним было непросто. Не подвернись под руку Мотор Сич, даже не знаю, как бы и выкрутились», - отреагировал депутат от «СН» Макс Бужанский.ТГ-канал «Политвакцина» отмечает, что после отобранного у Медведчука трубопровода на Закарпатье и национализации «Мотор-сич» украинским властям и Совбезу следует взяться за национализацию каналов «1+1» и «УТ-2». Это можно продать американцам, как санкции по Коломойскому.Ну, а если говорить серьезно, то ситуация для Украины аховая. Об этом предупреждает политтехнолог Михаил Чаплыга.«Все игрища вокруг «Мотор Сич» - это уже серьезно. Кто не понял - сообщаю. Зеленский по наущению США и от имени Украины объявил войну Китаю. Это вам не с РФ воевать... Уж поверьте.Китай уже обратился к своим предприятиям, требуя минимизировать отношения с Украиной и сфокусироваться на Беларуси. Да... кукурузу мы продаем Китаю. Кстати, именно зерно, а не металл - на первом месте по экспорту в нашей супер аграрной державе Даниловых-Зеленских. Ой... и железнорудный концентрат тоже туда? От незадача!))) Привет родному городу президента. Что? Вернут всем «инвесторам» все? Смешно. Кейс с «Приват Банком» никого ничему не научил. У нас нет столько денег. От слова вообще. А если их дать меньше - будут суды. И не печерские», - предупреждает Чаплыга.Кстати, ряд экспертов уже советуют Зеленскому, что единственный легальный способ аннулировать сделку по «Мотор Сич» национализировать предприятие и выплатить китайской стороне компенсацию. Однако, китайцы уже через суды требуют почти 4 миллиарда долларов. Украинскому тощему бюджету такие расходы не под силу. И западные партнеры вряд ли подкинут деньжат: там, похоже, взяли курс на позицию силы.«Ещё немного, и российско-китайская армия войдет в Украину как освободительная», - шутит по поводу конфликта политолог Сергей Киреев, намекая, что в конфликт может вмешаться РФ.А пока что украинцы боятся прививаться китайской вакциной «Синовак», которую закупил Минздрав: подозревают, что в отместку за ситуацию с «Мотор-сич» китайцы могут добавить туда отравляющие вещества. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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