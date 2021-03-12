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«Ещё немного, и российско-китайская армия войдёт на Украину как освободительная»
12 марта 2021, 22:10 • 81 • Украина
Украина по требованию американских партнёров «напала» на Китай. Вчера на заседании Совбеза секретарь СНБО Данилов фактически объявил открытую войну КНР. Он заявил, что предприятие «Мотор-Сич» в Запорожье будет национализировано, а его вечного директора Богуслаева уже обвинили в госизмене.
«Предприятие «Мотор-Сич» будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время», - объявил Данилов.
И сразу нарвался на ответку: уже сегодня утром Пекин потребовал от Украины соблюдения законных прав и интересов китайских инвесторов.
Напомним, что война за «Мотор-Сич» ведется почти год под чутким руководством внешних кураторов Украины. Еще в августе прошлого года Госдепартамент США выразил обеспокоенность планами Китая инвестировать в украинский промышленный сектор, в частности приобрести одного из крупнейших в мире производителей двигателей для авиационной техники завод «Мотор Сич».
Об этом госсекретарь Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора. В ходе дружеской беседы Помпео назвал инвестиции Китая в Украину губительными. Почти одновременно Министерство обороны США выпустило доклад о том, что Китай хочет превратить свои вооруженные силы в первоклассную военную машину, чтобы конкурировать с американцами по всему миру и, возможно, вторгнуться в Тайвань.
После чего Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю, Службе безопасности Украины и Совету нацбезопасности и обороны защитить стратегические предприятия, отдельно упомянув о запорожском заводе «Мотор Сич».
К слову, Богуслаев решил продать свои акции китайцам после того, как проиграл выборы на округе свадебному фотографу из партии «Слуга народа» Валентину Зарве. Так, в декабре 2019 года почетный президент предприятия, экс-регионал подтвердил продажу акций «Мотор Сич» китайским компаниям (Skyrizon и Xinwei Technology), они должны были получить более 50%, то есть, контрольный пакет. Из-за Богуслаева, вернее из-за «Мотор-Сичи», Украина попала в эпицентр международного скандала. Пока же власть с помощью СБУ разогнала собрание инвесторов, устроив «маски-шоу», и через суд добилась ареста 56% акций предприятия. Главный аргумент спецслужб: «неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев компании» могут ослабить Украину, разрушив предприятие, а его мощности могут перенести в другую страну. На самом деле, и СБУ, и СНБО просто ретранслируют западные установки: у США терки с Китаем, а чубы трещат у украинских холопов. Ведь в случае отказа национализировать стратегическое предприятие, Америка лишит Киев финансовой помощи. МВФ и так посадило Украину на голодный паек, требуя реформ в судебной системе и сфере ЖКХ, так что наказания за «Мотор Сич» страна уже не выдержит: недаром накануне заседания СНБО ходили слухи об объявлении дефолта. Однако, проблемы украинцев и то, как они будут отбиваться от претензий КНР (кстати - главного торгового партнера) никого не волнует. А между тем, Пекин уже сделал грозное заявление после выступления Данилова.
«Пекин после заявления СНБО о национализации «Мотор Сич» (среди акционеров которого китайская Beijing Skyrizon) потребовал от Украины соблюдения законных прав и интересов китайских инвесторов», - говорится в заявлении.
«Общих границ у нас с Китаем нет, поэтому поссориться с ним было непросто. Не подвернись под руку Мотор Сич, даже не знаю, как бы и выкрутились», - отреагировал депутат от «СН» Макс Бужанский.
ТГ-канал «Политвакцина» отмечает, что после отобранного у Медведчука трубопровода на Закарпатье и национализации «Мотор-сич» украинским властям и Совбезу следует взяться за национализацию каналов «1+1» и «УТ-2». Это можно продать американцам, как санкции по Коломойскому.
Ну, а если говорить серьезно, то ситуация для Украины аховая. Об этом предупреждает политтехнолог Михаил Чаплыга.
«Все игрища вокруг «Мотор Сич» - это уже серьезно. Кто не понял - сообщаю. Зеленский по наущению США и от имени Украины объявил войну Китаю. Это вам не с РФ воевать... Уж поверьте.
Китай уже обратился к своим предприятиям, требуя минимизировать отношения с Украиной и сфокусироваться на Беларуси. Да... кукурузу мы продаем Китаю. Кстати, именно зерно, а не металл - на первом месте по экспорту в нашей супер аграрной державе Даниловых-Зеленских. Ой... и железнорудный концентрат тоже туда? От незадача!))) Привет родному городу президента. Что? Вернут всем «инвесторам» все? Смешно. Кейс с «Приват Банком» никого ничему не научил. У нас нет столько денег. От слова вообще. А если их дать меньше - будут суды. И не печерские», - предупреждает Чаплыга.
Кстати, ряд экспертов уже советуют Зеленскому, что единственный легальный способ аннулировать сделку по «Мотор Сич» национализировать предприятие и выплатить китайской стороне компенсацию. Однако, китайцы уже через суды требуют почти 4 миллиарда долларов. Украинскому тощему бюджету такие расходы не под силу. И западные партнеры вряд ли подкинут деньжат: там, похоже, взяли курс на позицию силы.
«Ещё немного, и российско-китайская армия войдет в Украину как освободительная», - шутит по поводу конфликта политолог Сергей Киреев, намекая, что в конфликт может вмешаться РФ.
А пока что украинцы боятся прививаться китайской вакциной «Синовак», которую закупил Минздрав: подозревают, что в отместку за ситуацию с «Мотор-сич» китайцы могут добавить туда отравляющие вещества.
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