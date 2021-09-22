Ещё не угроза, но уже сигнал: КПРФ победила в нескольких регионах

На карте Родины появились "красные пятна". По итогам выборов депутатов Государственной думы, в ряде областей и республик большинство получила КПРФ. Значит ли это, что в данных регионах будет проводиться какая-то другая политика по сравнению с остальной Россией? Чего ждать от нового "красного пояса"?

На выборах депутатов Государственной думы, окончательные итоги которых будут подведены до 24 сентября, "Единая Россия" получила почти 50% голосов избирателей, а КПРФ – менее 19% голосов. Победитель очевиден, но есть нюанс. Поддержка политических партий не разлита по карте Родины ровным слоем. В некоторых регионах соотношение сил оказалось совсем иным, чем в целом по стране. Кое-где главные политические партии пришли к финишу с незначительным отрывом друг от друга, кое-где коммунисты резко улучшили свои результаты относительно общероссийского, а в нескольких регионах и просто заняли первое место, несмотря на все усилия "партии власти".

Немедленно появились эксперты, которые назвали происходящее "возрождением красного пояса" и договорились до "разделения страны". Так ли всё страшно и что можно сделать с "покрасневшими" регионами России?

Где поднимали алое знамя

Регион региону рознь. Успех коммунистов, к примеру, в Иркутской области был более чем предсказуем. Во главе списка партии тут шёл в Думу хотя и бывший губернатор, но всё ещё популярный Сергей Левченко. Совершенно естественно, что ему удалось получить почти 28% голосов избирателей.

Нет ничего удивительного и в успехе КПРФ в Хабаровской крае – протестные настроения после ареста и отставки губернатора Сергея Фургала здесь остаются очень высокими, рассчитывать на победу "партии власти" было бы недальновидно. Поэтому 25% "Единой России" – это огромный успех: если судить по опросам общественного мнения годичной давности, рост популярности трехкратный. К тому же параллельно здесь снижалась популярность ЛДПР.

А вот успех коммунистов в Якутии считался куда менее вероятным. Губернатор Айсен Николаев в этом регионе лично возглавил список "Единой России". Главный оппозиционный политический деятель региона, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, в Думу избиралась от "Новых людей". Тем не менее коммунисты получили больше 35% голосов, а единороссы – только 33%. Теперь в телеграм-каналах с интересом спрашивают: сохранит ли якутский лидер свой пост или станет жертвой скорого "губернаторопада"? И кстати, почему его следует менять: потому, что он не сумел должным образом отрекламировать свою партию, или потому, что в регионе очень высок уровень реального недовольства граждан экономической и социальной политикой властей?

Как это могло произойти?

Политолог Алексей Куртов в интервью, которое он дал "Независимой газете", отмечает, что "объективно КПРФ стала аккумулятором протестного голосования после того, как "рассерженных горожан" грубо оттолкнуло "Яблоко". Левые собрали все протестные темы и удачно на них сыграли".

Другой политолог, Александр Пожалов, говорит о глубинных причинах относительного успеха КПРФ – он в том, что инициативы власти далеко не всегда получают у населения ту поддержку, на которую власть рассчитывает, так сказать, по умолчанию: "Оправившись от предвыборной эйфории, власть обнаружит, что не только на Дальнем Востоке, но и в Сибири и на Севере федеральные инфраструктурные мегапроекты не получили у избирателя должного отклика".

Иначе говоря, у успеха компартии в ряде регионов, да и в России в целом (19% против прежних 13% – это очень серьёзный рост), есть вполне объективные причины. И причины эти – экономические. Голосовали за КПРФ люди, которые недовольны снижением уровня жизни и не считают, что власти сделали всё возможное, чтобы это снижение компенсировать. Это было протестное голосование – и протест был тем сильнее, чем меньше граждане ощущали внимание власти к своим проблемам и чем большее раздражение вызывали отдельные представители этой власти на местах.

Разумеется, если есть серьёзный протест, то находятся и политики, которые пробуют его оседлать, и эти политики вовсе не ярко-красные. Они совсем другого цвета.

Враг не дремлет

Важный аспект происходящего: победу КПРФ там, где она имела место, приписывают себе совсем не "красные" политические силы. Рост протестных настроений, причина которого – снижение реальных располагаемых доходов населения, пытаются поставить себе на службу представители "несистемной оппозиции", иначе говоря, иностранные агенты. Смычка с КПРФ у них, надо признать, действительно есть – Царьград неоднократно писал, например, о связях руководителя московского горкома КПРФ Рашкина с Алексеем Навальным. Не менее интересен эпатажный саратовский депутат Бондаренко. Но личные отношения тут играют подчинённую роль. Гораздо важнее, что изобретённое в США "Умное голосование" на выборах в Госдуму должно было противопоставить Российскому государству именно КПРФ и её кандидатов. КПРФ волей отдельных своих политических деятелей на выборах в сентябре 2021 года оказалась в роли тарана, направленного на стену крепости русского государства.

Другое дело, что таран оказался слабоват. Эффективность "Умного голосования" была минимальной – по мнению большинства экспертов, даже при самом большом напряжении сил в отдельных округах либералы смогли добавить своим избранникам не более 4-6%, в большинстве округов – едва ли больше 1%.

Однако сам факт УГ ещё долго будет использоваться в антирусской пропаганде. Более того, нам будут пытаться доказать, что КПРФ в смычке с УГ – это решающая политическая сила. Собственно, это уже началось. Известный оппозиционный аналитик Кирилл Рогов ничтоже сумняшеся заявляет, что "ядро реального голосования" за КПРФ и "Единую Россию" практически идентичны – разумеется, благодаря тому, что "люди с хорошими лицами" "вписались" за "красных".

На самом деле тут двойное враньё. И либералов в России слишком мало, чтобы всерьёз разбавить красный цвет другим. И примерное равенство сил коммунистов и "партии власти" наблюдается отнюдь не во всех регионах, а в их меньшинстве.

Характерно, что сами коммунисты отнюдь не стремятся сохранить за собой имидж участников "Унылого голосования". После окончания предвыборной кампании они хотели бы демонстрировать лояльность. Именно поэтому их протесты сейчас носят в лучшем случае формальный характер. Политолог Алексей Куртов добавляет: "Пока информационное сопровождение громче самих акций. КПРФ важно соответствовать ожиданиям общепротестного электората, но не менее важно не рассориться с властью. Так что коммунисты в своём несогласии действуют в рамках возможного".

Коммунисты есть – коммунизма не будет

Разумеется, победа на выборах в Госдуму не означает, что КПРФ и её представители взяли власть в том или ином регионе. В этом главное отличие нынешнего "красного пояса" от того, который существовал в конце прошлого века, когда целый ряд избранных губернаторов и в самом деле всерьёз представляли КПРФ. Впрочем, и тогда возможностей внести в региональную политику, экономическую или социальную, серьёзные изменения у красных лидеров было не так уж много. Россия называется федерацией, но, с точки зрения государственного управления, представляет собой унитарное государство. Ни в какой её части невозможно не выполнять указы президента, будь ты хоть трижды коммунист.

К тому же голосование за КПРФ по партийным спискам не сопровождалось столь же массовой поддержкой отдельных коммунистов на выборах в одномандатных округах. При примерно 19% поддержки в среднем по стране КПРФ одержала победу всего в 9 одномандатных округах. Никакой смены власти из-за этого произойти не может.

В Китае есть город Гонконг, экономика, социальная сфера, законы в котором очень сильно отличаются от всего перечисленного во всём остальном государстве. И есть специальный принцип, объясняющий, почему это хорошо и правильно: "Одна страна, две системы". В России ничего подобного нет и не будет, хотя раньше бывало возможно. Но после ада 90-х был запущен и почти везде успешно завершён процесс унификации законодательства. Нет никаких причин полагать, что в регионах, жители которых продемонстрировали большую поддержку компартии, что-то изменится в смысле исполнения общих для всей страны законов, указов и поручений президента. Не факт, что в таких регионах даже власть на уровне губернаторов будет меняться.

Что с того?

Однако случившееся всё-таки очень серьёзно. Россия большая и, хотя, находясь в столице, об этом легко забыть, очень разная. В том числе разная с точки зрения реального уровня жизни людей, их недовольства существующими порядками и возможностей это недовольство продемонстрировать. Массовое голосование за КПРФ – знак, что на территориях далеко не всё в порядке. Если Москва прямо сейчас не отнесётся с повышенным вниманием к этим территориям, брожение там продолжится. Не потому, что людям так уж нравится идея "отнять и поделить". А потому, что людям не нравится невнимание начальства к их проблемам.