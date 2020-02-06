«Ещё не добились такого роста зарплат»: Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, предлагаемые в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Глава кабмина отметил, что власти пока не добились такого роста зарплат в стране, и напомнил, что вопросы о введении новых размеров штрафов нужно рассматривать с учётом платёжеспособности населения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными штрафы за превышение скорости, которые прописаны в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В ходе заседания правительства он отметил, что власти пока не добились такого роста зарплат в стране, который позволил бы ввести столь жёсткие штрафные санкции.

«При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тыс. рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока ещё не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», — пояснил глава кабмина.

Мишустин напомнил, что все вопросы, касающиеся определения размеров штрафов и пеней, нужно рассматривать с учётом платёжеспособности населения, а также «с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования».

«А не идти по самому простому пути — кратно увеличивая их размеры», — добавил глава правительства.

Премьер отметил, что работа кабмина не формализм, а основная задача правительства — решать проблемы населения.

В конце января Минюст представил проект нового КоАП. В документе, который будет находиться на стадии общественного обсуждения до 19 февраля, среди прочего изменяются штрафы для автомобилистов за нарушение правил дорожного движения. Согласно проекту, наказание за превышение скоростного режима на 20—40 км/ч вырастет в шесть раз — с 500 до 3000 рублей, на 40—60 км/ч — с 1000—1500 до 4000 рублей, на 60 км/ч и более — санкция 5000 рублей или лишение прав на 4—6 месяцев. Повторное превышение скоростного лимита на 40—60 км/ч и более грозит штрафом 10 000 рублей или лишением прав на год.

Ряд депутатов и экспертов резко раскритиковали инициативу Минюста. В частности, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что фракция не поддержит принятие документа в таком виде, так как он противоречит недавнему посланию президента Федеральному собранию. Он напомнил, что послание Владимира Путина было посвящено защите прав и интересов граждан, а предложенные нововведения в кодекс представляют собой ужесточение «репрессивных механизмов». Турчак добавил, что основные положения документа перед принятием «нужно обязательно обсудить с людьми и по результатам доработать».

«Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения», — отметил он.

В Минюсте после публикации нового проекта КоАП разъяснили, что инициатива значительного увеличения штрафов принадлежит МВД. Между тем в пресс-центре Министерства внутренних дел сообщили, что все замечания относительно увеличения штрафов за нарушения ПДД будут изучены и использованы при доработке.

Стоит отметить, что, по данным МВД, за период с января по сентябрь 2019 года водители в Москве получили около 20,6 млн постановлений о назначении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Больше всего штрафов (примерно 10,9 млн) было выписано по статье 12.9 КоАП, то есть за превышение скоростного лимита. Из них наиболее распространённые нарушения — превышение скорости на 20—40 км/ч. В подавляющем большинстве водители предпочитали оплачивать штраф сразу после его получения. В таких случаях они имеют право на 50%-ную скидку.

Напомним, в декабре 2019 года стало известно, что российские власти рассматривают возможность снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом заявлял бывший вице-премьер Максим Акимов.

Он отметил, что российские водители интуитивно прибавляют к установленному ограничению ещё 20 км/ч, так как подсознательно считают это разрешённой скоростью, и добавил, что от такой ситуации необходимо уйти.

Впрочем, практически сразу после этого пресс-секретарь Дмитрия Медведева, который на тот момент возглавлял кабмин, отметил, что такое решение «вряд ли будет принято в ближайшее время». Более того, он подчеркнул, что Медведев «сомневается в целесообразности» этой инициативы.

В июне 2019 года Владимир Путин провёл Государственный совет по развитию сети автодорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения, где отметил нехватку в России дорог высокого качества, а также обратил особое внимание на обеспечение безопасности дорожного движения и потребовал навести в данной сфере порядок. В частности, он призвал не прятать камеры на дорогах, так как они должны дисциплинировать водителей, а не просто подводить их под штрафы.