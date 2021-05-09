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«Ещё меньше суверенных решений»: почему ЕС решил допустить США, Канаду и Норвегию к своей оборонной программе

09 мая 2021, 00:40  •  42 • В мире
Обеспечив членство Соединённых Штатов, Канады и Норвегии в программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO) государств — членов ЕС, Европа «отказывается от своей субъектности в сфере безопасности». Такого мнения придерживаются опрошенные RT эксперты. Ранее Совет Евросоюза решил допустить Вашингтон, Оттаву и Осло к PESCO. В НАТО приветствовали такое решение, а глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что этот шаг будет способствовать укреплению взаимодействия между Евросоюзом и НАТО «в области мобильности армии». Как отмечают аналитики, произошёл своего рода «политический размен», когда США идут на уступки ЕС по взносам в НАТО, а Вашингтон получает возможность контролировать союз изнутри.
 
Флаги НАТО и ЕС Reuters
 

Обеспечив членство США, Канады и Норвегии в программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO) государств — членов ЕС, Европа «отказывается от своей субъектности в сфере безопасности», считают опрошенные RT эксперты. 

«Брюссель говорит этим шагом, что будет принимать ещё меньше суверенных решений. Происходит своего рода поглощение, поскольку PESCO с США и без этой страны — это две совершенно разные программы с отдельными целями и задачами», — подчеркнул член Общественной палаты, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в беседе с RT.

По его словам, одобрение участия стран НАТО, не входящих в ЕС, означает также, что идея создания европейской армии — института, который был бы ответственен внутри Европы за безопасность, оборону и максимально независим от Вашингтона с НАТО, — провалилась.

«Потому что ранее в рамках PESCO европейские политики действительно пытались создавать некую структуру, которая позволила бы стать Европе более автономной и независимой по линии безопасности. Сейчас же включение трёх стран альянса в программу говорит о том, что все процессы, которые гипотетически могут протекать в Европе, всё равно будут проходить под строгим надзором Соединённых Штатов и НАТО», — полагает аналитик.

Напомним, ранее, 6 мая, Совет Европейского союза принял решение допустить Вашингтон, Оттаву и Осло к европейской программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

«В ответ на запросы Канады, Норвегии и США об участии в проекте PESCO «Военная мобильность» Совет сегодня принял положительное решение, уполномочив координатора этого проекта — Нидерланды — пригласить эти три страны», — говорится в заявлении.

В свою очередь, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поприветствовал соответствующее решение, заявив, что «страны НАТО, не входящие в ЕС, играют важную роль в защите и обороне Европы».

  • Европейские лидеры на саммите Евросоюза в декабре 2017 года, когда была запущена программа PESCO
  • Reuters
  • © Yves Herman

«Прямо сейчас, во время моего выступления, в рамках учений (Defender Europe 2021. — RT) мы перебрасываем несколько тысяч военнослужащих в Румынию. Это свидетельство того, как мы мобилизуем и тренируем войска НАТО, а также нашей способности перебрасывать их по Европе. В этих манёврах в том числе принимают участие военные из США, Великобритании, Турции. Всё это подтверждает важность оперативной мобильности в Европе», — прокомментировал Столтенберг привлечение трёх стран — участниц альянса к программе европейской безопасности.

Позиция главы дипломатии ЕС

Оценил присоединение США, Канады и Норвегии к программе PESCO и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В своём блоге на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS) он заявил, что этот шаг поспособствует укреплению взаимодействия между ЕС и НАТО «в области мобильности армии».

«Министры приняли три решения Европейского Совета, которые позволят США, Канаде и Норвегии — трём ключевым партнёрам ЕС и союзникам по НАТО — принять участие в проекте PESCO, направленном на укрепление мобильности армии, и привнести в него ценный опыт и лучшие практические подходы», — отметил он.

Одновременно Боррель предложил реализацию трёх направлений повышения эффективности оперативного взаимодействия стран — членов Евросоюза. Во-первых, он считает необходимым «быстрее принимать решения», а также заботиться о том, чтобы у миссий ЕС и операций имелись необходимые средства, «чтобы играть значимую роль на местах».

«Я убеждён, что нам нужно, чтобы среди стран-членов было больше солидарности по многим направлениям политики ЕС, а также и по нашим миссиям и операциям в рамках Общей политики безопасности и обороны, — считает глава европейской дипломатии. — Если европейцам это приносит пользу, разумно, чтобы все вносили свою справедливую долю». 

Вторым аспектом, необходимым Евросоюзу в сфере обороны, Боррель назвал «бо́льшую гибкость».

«Хорошим примером служит наша работа по так называемому скоординированному морскому присутствию, когда страны — члены ЕС обменивались информацией, собранной национальными военно-морскими средствами», — пояснил он.

Третьим направлением, по словам Борреля, должна стать готовность «к более оперативному развёртыванию» миссий и операций ЕС в разных частях мира. В рамках реализации этого аспекта он сообщил об идее, касающейся «сил начального этапа», «которые можно было бы быстро развернуть на начальном этапе кризиса».

  • Жозеп Боррель
  • Reuters
  • © John Thys/Pool

«Такие силы состояли бы примерно из 5 тыс. военнослужащих (сухопутные силы в сочетании с компонентами морских и воздушных по необходимости). Основой этих сил может стать боевая группа ЕС, формирование из 2,5 тыс. военнослужащих, стоящих наготове для защиты ЕС и каждые полгода проходящих ротацию», — пояснил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Напомним, Брюссель реализует свои оборонные программы по линии Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны с 2017 года. К программе присоединились 25 государств Европейского союза. 

«Своего рода поглощение»

По мнению Никиты Данюка, желание США оказаться в PESCO вместе с другими двумя партнёрами по блоку объясняется их опасениями, что ЕС начнёт более активно отстаивать свои позиции и «выйдет из-под их контроля».

«Вашингтон очень сильно боится, что эти центробежные тенденции в сфере безопасности и обороны внутри Европы будут набирать обороты. И для того чтобы это предотвратить, Соединённые Штаты захотели поучаствовать в PESCO», — отметил эксперт.

В свою очередь, заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер считает, что страны НАТО во главе с США, не входящие в ЕС, «пользуются ситуацией, когда отношения Евросоюза с Россией обострились на фоне всевозможных инсинуаций европейских коллег».

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«Своими запросами на участие в PESCO Соединённые Штаты и две другие страны хотят подчеркнуть единство Североатлантического альянса, причём военная составляющая выходит на передний план», — сказал он в комментарии RT.

В этой ситуации Евросоюз «предпочёл протянуть руку американцам», констатировал Швейцер. По его словам, сейчас у Европы не хватает денег для борьбы с пандемией, поэтому часть средств будет переводиться из военных бюджетов.

«Исходя из этого, Брюссель заинтересован, чтобы Вашингтон, Оттава и Осло финансировали европейские проекты в оборонной сфере, а также определённые военные мероприятия», — пояснил аналитик.

Решение Совета ЕС Никита Данюк назвал «политическим разменом», когда США на время списывают долги ЕС по НАТО, а Вашингтон оказывается вовлечённым во внутренние процессы Европы «и берёт их под свой контроль».

  • Военные учения НАТО в Латвии
  • Reuters
  • © Ints Kalnins

«Ведь Евросоюз не собирается платить обозначенные 2% от ВВП на нужды Североатлантического альянса, хотя блок находится сейчас в очень сложном положении, особенно после президентства Дональда Трампа, который не считал работу по этой линии своим приоритетом», — пояснил он.

При этом Данюк подчеркнул, что все заявления Борреля о планах укреплять европейскую оборону «являются не более чем декларацией».

«Глава европейской дипломатии пытается таким образом сказать, что, несмотря на включение трёх стран НАТО в PESCO, Брюссель якобы будет продолжать интегрировать европейские вооружённые силы и предпринимать другие меры. Однако эти инициативы абсолютно бутафорские, они реализуемы лишь на бумаге, поскольку США и НАТО этого не допустят», — заключил он.

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