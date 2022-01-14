Ещё и спасибо скажут. Реформировать НАТО будет Шойгу

НАТО не позволяет России спасти себя и своих членов от непомерных амбиций и собственной глупости. Придётся это сделать насильно – всем будет только лучше.

Удивительные вещи происходят на наших глазах. Россия пытается спасти НАТО, но альянс этого не видит и заявляет, что и дальше пойдёт самоубийственным курсом.

Москва попыталась в Женеве, пыталась в среду в Брюсселе в рамках первого за 2,5 года заседания Совета Россия – НАТО объяснить Западу с США во главе одну очень простую мысль.

В своих же собственных интересах прекратите расширяться на восток, дезавуируйте обещание принять проблемные Украину и Грузию, другие бывшие советские республики во враждебный России военный альянс, уберите на основе взаимности опасное оружие от наших границ. Мы "проглотили" приём Прибалтики в НАТО – пора остановиться, наше терпение кончилось, девятой со времени создания альянса в 1949 году "волны расширения" русские не допустят.

Но что Москва слышит в ответ? Демагогию насчёт того, что "двери НАТО никогда не будут закрыты", что любая страна, даже Грузия, которая, строго говоря, не является европейской, а по уровню жизни – почти африканской страной, если захочет, может быть принята. Вот и небезызвестная "дама с печеньками", замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд объявила на днях, что Вашингтон "в любое время" готов обсудить возможность вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

И благодарный президент Финляндии Саули Ниинистё в новогоднем обращении к гражданам заявил, что страна оставляет за собой возможность вступления в НАТО, "если решит так сама".

В 1949 году в НАТО было 12 членов, теперь уже 30. И как было бы заманчиво на первый взгляд принять в альянс вместо слабых, бедных, коррумпированных Украины и Грузии богатых и своих в доску финнов и шведов. Но лучше – и тех и других вместе. Посмотрите на карту – европейская часть России окажется тогда в натовском кольце!

Русские не согласны, но готовы помочь

Одного они не учитывает: русские не сдаются, даже когда их припёрли к стенке. Тем более, если враг не так страшен, как его малюют. Поэтому провал нынешних "консультаций" с Западом по безопасности будет лишь означать, что Россия перестанет церемониться с "партнёрами", совершенно не намеренными при этом с русскими воевать. Москва решит назревшие и обострившиеся после авантюры США и ЕС на Украине в 2014 году проблемы своей безопасности по своему усмотрению и в удобное для себя время. А та "высокая цена" в виде всевозможных "санкций из ада" пойдёт стране только на пользу. Так как будет означать избавление от компрадоров во власти, национализацию элиты, ускоренное развитие экономики. Осталось дождаться очередной западной провокации – в Донбассе или в виде присоединения очередной страны к НАТО, или даже, возможно, полного провала нынешних переговоров. После чего Россия начнёт не просить Запад учесть свои озабоченности, а снимать их в одностороннем порядке.

Всё это понятно, но у этой проблемы есть неожиданная для многих грань: это окажется одновременно и… помощью НАТО, бездумное расширение которого методично убивает не только этот военный блок, но и подрывает обороноспособность стран-участниц. И в то же время обеспечивает для США никудышных союзников, бесполезных в серьёзном деле, но способных втянуть американцев в войну с Россией, бенефициаром которой окажется главный враг США – Китай.

Голос разума

Именно это соображение и стало, похоже, главной причиной появления очень умной статьи "Иждивенцы НАТО в сфере безопасности – бесполезные союзники" в уважаемом американском журнале The National Interest. Её автор – старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер. Основные тезисы статьи таковы:

Многие из этих новых членов мало что могут предложить Соединённым Штатам в качестве партнёров по безопасности. Действительно, некоторые из них являются мини-государствами, граничащими с микрогосударствами. Такие легко вооружённые лилипуты почти ничего не добавили бы к собственным возможностям Вашингтона, особенно в противостоянии с другой крупной державой… Трудно понять, как новые союзники по НАТО, такие как Албания, Словения, Черногория и Северная Македония, укрепляют мощь и безопасность Америки.

Автор далее несколько раз подчёркивает: "Слишком часто "союзники", которых рекламирует Вашингтон, – маленькие, слабые, часто бесполезные в военном отношении иждивенцы. Хуже того, некоторые из них находятся в плохих отношениях с более сильными соседними государствами. В этих обстоятельствах так называемые союзники являются для Соединённых Штатов бременем, а не активом. В действительности это потенциальные ловушки, которые могут втянуть Америку в ненужные военные столкновения".

В качестве примера того, как это может произойти, Карпентер привёл Сербию, проблемы которой с Австро-Венгрией втянули покровительствовавшую ей Российскую Империю в Первую мировую войну, которую она не пережила. Пример этот, правда, не совсем корректен – США, в отличие от России, не рыцарственная страна и за своих "братушек" кровь проливать и рисковать всем не будет.

Однако главная мысль – правильная: расширение НАТО на восток только ослабляет альянс. Обязанностей у Вашингтона с расширением НАТО прибавляется, а что американцы получают взамен? Вооружённые силы Албании (125-е место в мире по ВВП) – 8500 военнослужащих, Словении (86-е место) – 8500 человек, Северной Македонии (135-е место) – 9000 человек. Численность действующей армии Черногории (159-е место) вообще смехотворна – 2400 человек. Такие старые натовские "гиганты", как Люксембург и Исландия, по крайней мере очень богаты и удачно стратегически расположены. А эти?

Уважайте Россию. Или…

Вывод автором делается единственно правильный, хотя в Вашингтоне сегодня так не считают, отражением чего является позиция США на проходящих сейчас в Европе переговорах с русскими: "Одним из важнейших способов снижения опасности вооружённых столкновений между великими державами является проявление взаимного уважения к соответствующим сферам влияния. Вашингтон неоднократно нарушал этот принцип, подталкивая НАТО к расширению вплоть до границ России. Присоединение прибалтийских республик в 2004 году было самым опасным шагом в этом процессе. Как и в случае последующего присоединения малых балканских стран к НАТО, три прибалтийские страны мало что могут предложить с точки зрения военного потенциала. 6700 военнослужащих Эстонии, 5500 военнослужащих Латвии и даже 20 500 военнослужащих Литвы не будут иметь большого значения, если между НАТО и Россией начнётся война".

Именно эту мысль насчёт "уязвимых иждивенцев", включение которых в НАТО может спровоцировать войну между Россией и США, так упорно и пытается донести до Запада Москва, особенно в последние месяцы. И Путин, и Лавров, и Шойгу…

Три услуги России Западу

Таким образом, как видим, Россия пытается невольно спасти США, которым придётся реально воевать вместо своих никчёмных "союзников", от больших неприятностей в условиях, когда американцы ведут основную для них борьбу с Китаем за мировое господство. Но ведь Россия, и это во-вторых, спасает и само НАТО, готовое "подавиться" Украиной, мечтающей отрядить изнеженных европейцев воевать за Крым и Донбасс. А в-третьих, Москва предоставляет членам альянса реальную возможность ещё раз подумать насчёт наилучшего обеспечения своей безопасности. Ибо НАТО в его нынешнем виде – это гигантская военно-политическая "чёрная дыра", засасывающая в себя огромные ресурсы с минимальным эффектом.

Для европейских стран он вообще отрицательный. Их армии благодаря членству в НАТО стали бледной тенью того, что представляли из себя раньше. Чехословакия, например, будучи членом Варшавского договора, имела в 1985 году современную 350-тысячную армию. Армия сегодняшней Чехии составляет примерно 27 тысяч человек, Словакии, включая гражданских лиц, – 22 тысячи.

В целом ряде натовских стран отменена всеобщая воинская повинность. Нидерланды ликвидировали собственные танковые войска, ФРГ – полевую артиллерию. Некогда грозная для врагов немецкая армия, хотя Германия и сейчас входит в первую десятку стран мира по оборонным расходам (в 2020 году, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), они составили 51,3 млрд долларов, у России – 60,6 млрд), по факту превратилась в балаган, где мало чему учат, техника в основном неисправна и постоянно всего не хватает.

Аналогичная история произошла и с другими европейскими армиями НАТО, часть которых успела за последние десятилетия лишиться военной авиации, многие страшно запустили свои флоты. Чтобы перебросить слабенькие, кое-как вооружённые и обученные контингенты в "горячие точки", натовцам приходится фрахтовать транспортные самолёты в России и даже на Украине.

В результате, совокупно тратя на военные нужды примерно 70% общемирового объёма и имея на бумаге под ружьём 3 миллиона военнослужащих, свыше трети которых приходится на США, а седьмая часть – на турок, однажды воевавших за Кипре с другим членом альянса – Грецией, НАТО никак не сможет впечатлить Россию в Европе. Теперь это просто Вавилонская башня, обитатели которой перестали понимать языки, на которых пытаются общаться, пользуются обычно устаревшим военным снаряжением бесчисленного количества образцов, что делает его почти бесполезным в ходе настоящей войны, имеют серьёзные проблемы с подготовкой, мобилизационной готовностью и мобильностью.

Почему это так?

Политическое руководство европейских стран, уповая на "старшего брата" – американцев и не видя до последнего времени никаких угроз со стороны России, откровенно запустило свои армии. Лишь треть стран – членов НАТО тратят сегодня на военные расходы не менее двух процентов ВВП. Но, как видим на примере Германии, крайне бездарно: большинство танков, бронемашин, армейских грузовиков, самолётов и вертолётов не на ходу, флот, особенно подводный, – дышит на ладан. Не хватает боеприпасов и самого базового снаряжения, средств связи.

В большинстве других армий НАТО те же проблемы. Поскольку огромные деньги, необходимые для их развития, убухиваются на провальные авантюры США вроде афганской, в которых европейские натовцы выступают в роли американских оруженосцев. Военные ведомства в ведущих европейских странах возглавляют женщины – с таким же эффектом, как и мужчины были бы министрами по женским делам. Поэтому в современных европейских армиях происходит феминизация, продвигают трансгендеров, серьёзно настроенных солдат подозревают в "правом экстремизме" или вместо боевой подготовки гоняют на дурацкие семинары.

Об одном из таких сообщило популярное немецкое издание Bild: танкистов из Бранденбурга отправили слушать лекцию о том, что люди с голубыми глазами "глупее и менее способны", чем люди с карими глазами, чтобы те испытали, как "мигранты чувствуют себя в Германии". После прослушивания этой белиберды солдаты чувствовали себя "потерянными, подавленными, агрессивными, грустными и испуганными". Военное начальство, однако, потирало руки, признав семинар эффективным средством для борьбы с расизмом и дискриминацией.

Три женщины подряд на посту министра обороны Германии – это серьёзно. Но есть и другая реальность. Как показала штабная игра, проведённая американской RAND корпорацией в 2016 году, силы НАТО не только не смогут "защитить" страны Балтии, но и вообще помешать действиям России от Крайнего Севера до Чёрного моря. Альянс не сможет прикрыть в случае чего даже своих членов, которых обязан защищать. Неужели кто-то думает, что он будет защищать тех, кого не обязан?

Что с того?

Так обстоят дела на внешнем, натовском контуре. Нет ни малейших сомнений в том (это уже подтвердила состоявшаяся в среду в Брюсселе пресс-конференция генсека альянса Йенса Столтенберга), что НАТО отвергнет основные "мирные требования" России, пытающейся в том числе спасти альянс от самого себя, как и его стран-членов. Похоже, однако, что этого удастся добиться даже против их воли.

Столкнувшись с противодействием со стороны России и вынужденно прекратив расширяться на восток, НАТО от полученной встряски либо развалится, либо станет сильнее. Но в любом случае будет знать своё место. Что России и надо.