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Ещё год-два — и в утиль: Стало известно о роскошном "подарке" Бориса Джонсона Зеленскому
02 февраля 2022, 14:30 • 190 • Политика
Борис Джонсон, как оказалось, приехал в Киев не с пустыми руками, а с особым подарком для Владимира Зеленского. Правда, через пару лет британские "подношения", скорее всего, придётся сдавать в утиль. Эксперт объяснил, почему.
Визит Бориса Джонсона в Киев имеет несколько целей, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Одна из его целей — это, по словам Кнутова, создание новой геополитической оси: Лондон – Варшава – Киев. "Причем, казалось бы, что эта ось должна быть направлена только против России, это действительно так. Но и второе направление этой оси – против Евросоюза и против Германии", - подчеркнул Кнутов в беседе с Царьградом.
Великобритания, полагает наш собеседник, пытается проводить самостоятельную политику, чтобы восстановить имперские амбиции, которые были присущи Англии в прошлом веке.
Любопытно, что приехал Джонсон "не пустой": по словам Кнутова, премьер привёз Зеленскому не только проект соглашения, но и договор об инвестициях на два миллиарда фунтов стерлингов, плюс поставки оружия. "Для Украины это предложение очень привлекательно, и, естественно, его встречают в Киеве с распростертыми руками", - заметил эксперт.
Сейчас, напомнил Кнутов, на Украину идут колоссальные поставки оружия из США, из Великобритании, стран Прибалтики, Польши. Но у большинства этих видов вооружения, пояснил он, есть одна особенность — это очень малый срок хранения.
- резюмировал Юрий Кнутов.
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