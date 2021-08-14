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«Ещё двое обратились за помощью»: глава Воронежской области рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в автобусе

14 августа 2021, 18:35  •  38 • В России
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о состоянии пострадавших в результате взрыва в пассажирском автобусе, произошедшего вечером 12 августа. По его словам, накануне ещё два человека обратились за медицинской помощью: один находится в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался. В медицинских учреждениях с различными травмами остаются 16 человек. В результате взрыва в автобусе в центре города погибли два человека.
 
Reuters © Vladimir Lavrov
 

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о состоянии пострадавших в результате взрыва в пассажирском автобусе, произошедшего вечером 12 августа.

Гусев сообщил, что накануне ещё два человека обратились за медицинской помощью: один — в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался.

«Сегодня в БСМП №1 лечение проходят 14 человек, один — в реанимации в тяжёлом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести», — рассказал губернатор в своём Telegram-канале. 

Ещё двое пострадавших проходят лечение в ВОКБ №1. Оба пациента находятся в реанимации: один с ожогами 1—2-й степени, второй — в тяжёлом состоянии с ушибом лёгких и множественными ссадинами.

«Таким образом, в медучреждениях остаются 16 из 24 пострадавших при взрыве», — заявил Гусев.

В пятницу губернатор также сообщил, что власти региона выплатят финансовую компенсацию родным погибших и пострадавшим при взрыве автобуса.

«Принял первые решения по материальным компенсациям. Родные погибших получат по 1 млн рублей. Тяжелораненые — по 500 тыс. рублей. Сумма компенсаций остальным пострадавшим определится позднее», — написал он.

Губернатор региона добавил, что намерен изучить историю каждой семьи и на основе их материального положения принимать решение о дополнительных мерах поддержки.

Гусев также отметил, что к нему обратилось много неравнодушных граждан, желающих оказать помощь семьям пострадавших.

«Также благодарю неравнодушных воронежских предпринимателей: ко мне уже обратился ряд бизнесменов, готовых помочь семьям погибших и пострадавшим. Подумаем, как использовать эту возможность», — сообщил он.

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Кроме того, губернатор пообещал наградить прохожих, которые помогли пострадавшим в первые минуты после взрыва маршрутки. В частности, Гусев отметил действия Игоря Пахачева (по некоторым данным, Пахочева), который смог вытянуть из салона автобуса девочку, зажатую сиденьями, и помочь другим пострадавшим.

Ещё двое мужчин — Денис Щупка и Михаил Роговой — ехали по улице «и, увидев произошедшее, бросились на помощь», добавил губернатор.

«Кстати, Денис учился на эмчеэсника и знал, как действовать в подобных ситуациях. Вместе с ними была и Ольга Бажина. Все они вытаскивали пострадавших из салона автобуса, оказывали первую медицинскую помощь, подавали воду, помогали перекладывать раненых в кареты скорой помощи. Герои заслуживают своих наград. Скоро встречусь с ними для этого», — написал глава региона.

Напомним, вечером 12 августа в центре Воронежа возле ТРЦ «Галерея Чижова» произошёл взрыв в автобусе. В салоне в момент взрыва находились 35 человек. Погибли двое — о смерти одной женщины власти сообщили вскоре после произошедшего, вторая скончалась позже в больнице.

Следственный комитет возбудил дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров, повлёкшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил производство на контроль центрального аппарата ведомства.

После взрыва вице-губернатор области Виталий Шабалатов сообщил, что в качестве одной из версий происшествия рассматривается взрыв газового баллона. Вместе с тем замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров заявил, что автобус не имел газового оборудования.

Позже к изучению материалов, изъятых с места происшествия, приступили специалисты-взрывотехники ФСБ России и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета.

Как сообщил источник RT в правоохранительных органах, следователи рассматривают три возможные причины ЧП: перевозка пассажиром взрывоопасных предметов или газового баллона, теракт и неисправность технического оборудования.

Вместе с тем собеседник RT подчеркнул, что в самом автобусе не было установлено газобаллонного оборудования, он работал на дизеле.

«Все спекуляции на эту тему можно прекратить, автобус тщательно осмотрен, он абсолютно точно работал на дизеле», — рассказал источник.

По его словам, сейчас ожидаются выводы взрывотехников из Москвы, которые скоро должны дать своё заключение. Он добавил, что мощность взрыва, скорее всего, не превышала 300 г в тротиловом эквиваленте.

«Версия о целенаправленном теракте пока окончательно не отброшена, но она почти наверняка будет опровергнута, так как никаких доказательств этому пока нет», — рассказал он.

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