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Ещё два ножа в спину: Выгонит ли Эрдоган американцев с авиабазы Инджирлик

16 декабря 2019, 14:24  •  151 • В мире
Сенат США поддержал резолюцию о геноциде армян и готовит санкции за действия Турции в Сирии и покупку С-400. Российские эксперты оценили вероятность выхода Турции из НАТО и выдворения американских военных с базы Инджирлик
Автор:
Гасанов Камран
Поездка турецкого лидера в США в прошлом месяце выглядела как дипломатический прорыв. После нескольких угроз наказать Анкару за её действия в Сирии Дональд Трамп тепло поприветствовал в Белом доме Реджепа Тайипа Эрдогана. Американец пообещал пересмотреть исключение Турции из программы истребителей пятого поколения F-35, а Эрдоган намекнул на готовность не ставить на боевое дежурство раздражающие Пентагон российские системы ПВО С-400.
Смягчил тон не только Трамп, но и сенаторы. "Ястреб" Линдси Грэм, хоть и сидел перед Эрдоганом неуважительно, «нога на ногу», но позаботился о заморозке резолюции о геноциде армян в Сенате, которую чуть ранее одобрила Палата представителей.
Резолюция по геноциду
Но что же происходит потом? Не проходит и месяца, как 13 декабря Сенат без единого голоса против, включая заблокировавшего в ноябре резолюцию Грэма, принимает резолюцию о геноциде армян в Османской империи. Такого «подарка» или «предательства» Эрдоган явно не ожидал.
Президент Российской Ближневосточной Ассоциации Мурад Садыгзаде полагает, что данная мера не нанесёт материального ущерба, речь идёт о престиже Турции.
Если говорить о резолюции Сената США о признании геноцида армян в Османской империи, то это скорее удар по репутации преемницы Османской империи — Турецкой Республики. С юридической точки зрения резолюции как Сената, так и Палаты представителей носят рекомендательный характер, и хозяин Белого дома может обойти эту рекомендацию по своему усмотрению. Особых последствий от этой резолюции для Турции не будет, кроме усиления раздражённости властей и некоторой части населения страны по отношению к США,
— разъяснил эксперт.
США официально признали геноцид армян. Фото: Evan Golub / Globallookpress
Санкции за С-400
На резолюции по армянам «подношения» Сената не исчерпали себя. Двумя днями ранее Международный комитет верхней палаты Конгресса одобрил законопроект, предполагающий введение санкций против Анкары за приобретение С-400. Он ограничивает продажу американского вооружения и вносит в чёрный список официальных лиц, отвечающих за поставки оружия для военной операции Турции в Сирии. Вторая мера вызвана недовольством боевыми действиями турок против поддерживаемых Вашингтоном курдских ополченцев из YPG на северо-востоке Сирии.
Возможные санкции коснутся финансовых учреждений Турции, деятельность которых как-либо может быть связана с военно-промышленным сектором страны. Несомненно, это приведёт к негативным последствиям для экономики Турции, которая только-только пришла в себя после волатильности национальной валюты и высокой инфляции,
— добавил Садыгзаде.
Эксперт считает, что ударяющие по экономике санкции окажут давление на Эрдогана.
Вся надежда на Трампа
Говорить о наказании со стороны США преждевременно, считает главный редактор «МК Турция» Яшар Ниязбаев. Ведь Трамп еще не одобрил решения Сената, и турецкие эксперты рассчитывают на вето президента.
«Если раньше в резолюции о событиях 1915 года говорилось о возвращении земель потомкам пострадавших в то время армян, то сейчас эти положения были изъяты. Турки считают, что Трамп эти решения не одобрит, и это очередное давление, жёсткий месседж. Но последнее слово за Трампом», — сказал Ниязбаев.
По его мнению, резолюция в нынешнем виде не способна подорвать отношения. Такое могло бы произойти только в том случае, если санкции предполагали бы расследование доходов семьи Эрдогана.
Эта мера была бы точкой невозврата. И тогда все вопросы с авиабазой Инджирлик будут поставлены ребром
— уточнил эксперт.
Тем не менее, учитывая, что США не вводили раньше санкций против союзников, Ниязбаев считает, что действия Вашингтона размывают стратегическое партнёрство с Анкарой.
Как будет отвечать на давление США турецкая сторона?
Некоторые политологи говорят, что Эрдоган может выгнать американцев с авиабазы Инджирлик или даже выйти из НАТО. Опрошенные Царьградом эксперты сомневаются в такой перспективе.
В Турции осознают, что эти санкции обоснованы внутриполитической борьбой внутри США. Демократы и противники Трампа стараются представить «друзей» Трампа в невыгодном свете. «Выгнать» из Инджирлика будет непросто, с учётом того, что этот шаг приведёт к сужению поля для манёвра самой Турции. Выход из НАТО стал бы самым радикальным шагом в истории современной Турции. Вероятность такого шага крайне низка,
— прокомментировал ситуацию Садыгзаде.
Турция может поднять вопрос о базе Инджирлик, но не о выходе из НАТО. Авиабаза Инджирлик. Фото: Depo Photos/Zuma / Globallookpress
Он уверен, что ответные экономические санкции тоже не приведут ни к чему хорошему. Однако, чтобы «сохранить лицо», Эрдогану придётся ввести «показательные ответные меры». Например, сделать шаги по сближению с Россией и Китаем и «заигрывать» с Европой.
Турция может поднять вопрос о базе Инджирлик, но не о выходе из НАТО. Ведь страна в этом не заинтересована. Большинство турок считают, что благодаря альянсу Турция защищена. Негатива в сторону НАТО нет,
— подчеркнул главред «МК Турция» Яшар Ниязбаев.
По мнению Ниязбаева, выходу из НАТО будет препятствовать и тот факт, что главный торговый партнёр Анкары — Европа, а большинство её стран входят в Североатлантический альянс.

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