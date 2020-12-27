Ещё бы русские так боролись за украинскую вакцину: Ведущий поддел негодующего депутата

В эфире украинского канала "Наш" обсудили вакцинацию в Венгрии российским "Спутником V". Доказывая, что венгров будут прививать российским препаратом, депутат Нестор Шуфрич позвонил знакомой, живущей в Венгрии, которая подтвердила его ожидания.

По словам женщины, страна действительно готовится к вакцинации российским препаратом.

Она сообщила, что записалась на вакцинацию первой из своей семьи. По её словам, вакцинация "Спутником V" в Венгрии будут строго добровольной.

После ожесточённого обсуждения этого вопроса ведущий канала иронично поддел депутата.

"Дай Бог, чтобы в эфирах российских каналов так боролись за украинскую вакцину, но, к сожалению, украинской вакцины нет", - язвительно заметил он.

Напомним, что Незалежная ещё осенью отказалась от российской вакцины. Однако отдельные политики возлагают на "Спутник V" большие надежды и готовы привиться ею, а не западными.

Ранее один из украинских политиков Виктор Медведчук во время встречи с Владимиром Путиным попросил его предоставить Украине российскую вакцину, добавив, что сам уже вакцинировался ею.