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Ещё бы русские так боролись за украинскую вакцину: Ведущий поддел негодующего депутата

27 декабря 2020, 03:40  •  127 • В мире
Телеведущий украинского канала "Наш" поддел депутата Верховной рады, который сообщил о вакцинации "Спутником V" в Венгрии. "Дай Бог, чтобы в эфирах российских каналов так боролись за украинскую вакцину", - заметил ведущий.
В эфире украинского канала "Наш" обсудили вакцинацию в Венгрии российским "Спутником V". Доказывая, что венгров будут прививать российским препаратом, депутат Нестор Шуфрич позвонил знакомой, живущей в Венгрии, которая подтвердила его ожидания.
По словам женщины, страна действительно готовится к вакцинации российским препаратом.
Она сообщила, что записалась на вакцинацию первой из своей семьи. По её словам, вакцинация "Спутником V" в Венгрии будут строго добровольной.
После ожесточённого обсуждения этого вопроса ведущий канала иронично поддел депутата.
"Дай Бог, чтобы в эфирах российских каналов так боролись за украинскую вакцину, но, к сожалению, украинской вакцины нет", - язвительно заметил он.
Напомним, что Незалежная ещё осенью отказалась от российской вакцины. Однако отдельные политики возлагают на "Спутник V" большие надежды и готовы привиться ею, а не западными.
Ранее один из украинских политиков Виктор Медведчук во время встречи с Владимиром Путиным попросил его предоставить Украине российскую вакцину, добавив, что сам уже вакцинировался ею.

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