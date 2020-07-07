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Ещё 5 лет и всё: Нидерланды станут страной "бесполых"

07 июля 2020, 01:00  •  107 • Политика
Указание пола уберут из удостоверений личности Нидерландов. Это произойдёт в 2024-2025 годах, сообщила министр образования, культуры и науки страны.
В Нидерландах решили отказаться от графы "пол" в удостоверениях личности. Изменения должны вступить в силу в 2024-2025 годах, сообщила министр образования, культуры и науки страны Ингрид ван Энгелсховен.
Она отметила, что этого уже давно требовали различные ЛГБТ-организации. По мнению министра, графа "пол" всё равно не несёт никакой практической ценности, поэтому от неё вполне можно отказаться. Примечательно, что в паспортах Евросоюза эта графа сохранится.
Стоит отметить, что уже сейчас у граждан Нидерландов есть возможность указать в удостоверении личности, что "пол не может быть определён". Однако ЛГБТ-активисты были недовольны тем, что для указания "неопределённого пола" им приходилось обращаться с заявлением в суд, пишет портал NU.nl.

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