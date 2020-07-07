Ещё 5 лет и всё: Нидерланды станут страной "бесполых"

В Нидерландах решили отказаться от графы "пол" в удостоверениях личности. Изменения должны вступить в силу в 2024-2025 годах, сообщила министр образования, культуры и науки страны Ингрид ван Энгелсховен.

Она отметила, что этого уже давно требовали различные ЛГБТ-организации. По мнению министра, графа "пол" всё равно не несёт никакой практической ценности, поэтому от неё вполне можно отказаться. Примечательно, что в паспортах Евросоюза эта графа сохранится.

Стоит отметить, что уже сейчас у граждан Нидерландов есть возможность указать в удостоверении личности, что "пол не может быть определён". Однако ЛГБТ-активисты были недовольны тем, что для указания "неопределённого пола" им приходилось обращаться с заявлением в суд, пишет портал NU.nl.