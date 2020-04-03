«Еще три уголовных дела». Портнов сообщил «подонкам», защищающим убийцу Стерненко, что у них серьезное прибавление в работе • 151 • Украина

После смены Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, место которого заняла Ирина Венедиктова, украинские «патриотические» и около круги обуяла нервозность по поводу судьбы известного радикала, экс-главы одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко.



Стерненко прослыл наглыми и дерзким повадками, поощряемыми властями Петра Порошенко и его людьми, оставшимися после ухода экс-гаранта, и эти повадки в конце концов увенчало убийство человека путем нанесения ему смертельных ножевых ранений. Стерненко удавалось уйти от ответственности, чему явно способствовал Генпрокурор Рябошапка, работавший на интересы прежнего режима Порошенко. Устранение Генпрокурора Рябошапки повысило вероятность заключения Сергея Стерненко в тюрьму за совершенные преступления. Учуяв эту вероятность, его покровители устроили в СМИ и на публичных площадках кампанию в защиту убийцы.



Юрист Андрей Портнов обратился к защитникам Стерненко с напоминанием, что у него, кроме убийства, имеются серьезные проблемы еще с тремя уголовными производствами.







«Дорогие подонки из Transparency International, неправительственных организаций Сороса, фракций Вакарчука Голос, предыдущего правительства и Генеральной прокуратуры, одиозная Ульяна Супрун и остальной ширпотреб, защищавший и подписывавший петиции в интересах причастного к умышленному убийству в Одессе тупого радикала Стерненко, напоминаю, что опекаемый вами фигурант забыл вас проинформировать, что одновременно с убийством Ивана Кузнецова, животное имеет ещё три проблемы в трёх разных уголовных производствах.



В Приморский суд Одессы направлены три обвинительных акта по обвинению упыря по ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы и похищение человека из корыстных побуждений, совершенное организованной группой лиц), 187 УК (разбойное нападение), с.1 ст.263 УК (незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов), с.3 ст. 307 УК (изготовление, перевозка, хранение наркотических средств) и ч.3 ст. 293 УК (хулиганство с применением огнестрельного оружия).



Конечно, мы информационно поможем Приморскому суду рассматривать это без давления, в темпе и в соответствии с законодательством, а пока требуем от властей немедленно взять его под стражу по делу об убийстве в Одессе.



И главный вопрос к вышеперечисленным интеллектуальным приморозкам, когда будет ваша петиция не привлекать его по этим трём эпизодам? Или вы его только от убийства отмазываете, а наркотики и разбой — не ваша специализация?», - заявил Портнов.



В Сети кампания по защите националиста Сергея Стерненко идет уже несколько дней, за которого также вступилась экс-глава Минздрава Ульяна Супрун. Возбуждение защитников Стерненко вызвала встреча бывшей и.о. главы ГБР, ныне Генпрокурора Ирины Венедиктовой с главой МВД Арсеном Аваковым, где обсуждались резонансные дела. В частности — убийство Ивана Кузнецова, которое совершил Сергей Стерненко, нанеся ему ножевые ранения. Защитники Стерненко решили, что встреча знаменует конец вольнице радикала.



Напомним, ранее Портнов дополнил «собирательный образ животного», опубликовав решение суда по Стерненко от 2015 года, касавшееся грабежа и похищения человека.



После смены Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, место которого заняла Ирина Венедиктова, украинские «патриотические» и около круги обуяла нервозность по поводу судьбы известного радикала, экс-главы одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко.Стерненко прослыл наглыми и дерзким повадками, поощряемыми властями Петра Порошенко и его людьми, оставшимися после ухода экс-гаранта, и эти повадки в конце концов увенчало убийство человека путем нанесения ему смертельных ножевых ранений. Стерненко удавалось уйти от ответственности, чему явно способствовал Генпрокурор Рябошапка, работавший на интересы прежнего режима Порошенко. Устранение Генпрокурора Рябошапки повысило вероятность заключения Сергея Стерненко в тюрьму за совершенные преступления. Учуяв эту вероятность, его покровители устроили в СМИ и на публичных площадках кампанию в защиту убийцы.Юрист Андрей Портнов обратился к защитникам Стерненко с напоминанием, что у него, кроме убийства, имеются серьезные проблемы еще с тремя уголовными производствами.Об этом Портнов написал в телеграм-канале, советуя группе «адвокатов» Стерненко «составлять петиции» и на этот счет деятельности «патриота».«Дорогие подонки из Transparency International, неправительственных организаций Сороса, фракций Вакарчука Голос, предыдущего правительства и Генеральной прокуратуры, одиозная Ульяна Супрун и остальной ширпотреб, защищавший и подписывавший петиции в интересах причастного к умышленному убийству в Одессе тупого радикала Стерненко, напоминаю, что опекаемый вами фигурант забыл вас проинформировать, что одновременно с убийством Ивана Кузнецова, животное имеет ещё три проблемы в трёх разных уголовных производствах.В Приморский суд Одессы направлены три обвинительных акта по обвинению упыря по ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы и похищение человека из корыстных побуждений, совершенное организованной группой лиц), 187 УК (разбойное нападение), с.1 ст.263 УК (незаконное изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов), с.3 ст. 307 УК (изготовление, перевозка, хранение наркотических средств) и ч.3 ст. 293 УК (хулиганство с применением огнестрельного оружия).Конечно, мы информационно поможем Приморскому суду рассматривать это без давления, в темпе и в соответствии с законодательством, а пока требуем от властей немедленно взять его под стражу по делу об убийстве в Одессе.И главный вопрос к вышеперечисленным интеллектуальным приморозкам, когда будет ваша петиция не привлекать его по этим трём эпизодам? Или вы его только от убийства отмазываете, а наркотики и разбой — не ваша специализация?», - заявил Портнов.В Сети кампания по защите националиста Сергея Стерненко идет уже несколько дней, за которого также вступилась экс-глава Минздрава Ульяна Супрун. Возбуждение защитников Стерненко вызвала встреча бывшей и.о. главы ГБР, ныне Генпрокурора Ирины Венедиктовой с главой МВД Арсеном Аваковым, где обсуждались резонансные дела. В частности — убийство Ивана Кузнецова, которое совершил Сергей Стерненко, нанеся ему ножевые ранения. Защитники Стерненко решили, что встреча знаменует конец вольнице радикала.Напомним, ранее Портнов дополнил «собирательный образ животного», опубликовав решение суда по Стерненко от 2015 года, касавшееся грабежа и похищения человека. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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