Еще одна горячая точка: куда солдат США отправят из Сирии

«Вывод [войск] из северо-восточной Сирии проходит в быстром темпе, речь идет о неделях, а не днях. Сейчас план действий сводится к переброске сил в западный Ирак», – подчеркнул Эспер.

14 октября министр обороны США признался в интервью Fox News, что американские военнослужащие в Сирии попали в ловушку. По словам Эспера, США оказались в сложной ситуации из-за того, что Вашингтон одновременно является союзником и курдов, и Турции.

«Американские войска оказались в ловушке между сирийской армией, движущейся на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая двигается на юг», — пояснил глава Пентагона. По словам Эспера, Вашингтон «не подписывался» воевать с Турцией, защищая курдов. Он также подчеркнул, что сил США в регионе явно недостаточно, чтобы остановить наступление турок.

Сирийская арабская армия (САА) по соглашению с курдами выдвинулась к городу Манбидж на севере Сирии, чтобы взять его под контроль в свете наступления турецкой армии на позиции курдских вооруженных формирований. 15 октября колонна автомобилей САА пересеклась на трассе с американскими военными, отступающими из Манбиджа.

Три бронеавтомобиля в раскраске песочного цвета с развевающимися звездно-полосатыми флагами проехали мимо сирийских военных, не сбавляя скорости.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что «в основном» вывел американских военных из Сирии.

«Войска выведены — в основном — после стопроцентной победы над «Исламским государством» (организация запрещена в России). Если кто-то хочет заняться защитой курдов — на здоровье, будь то Россия, Китай, да хоть бы сам Наполеон Бонапарт», — написал американский лидер в Twitter. Трамп добавил, что не против того, чтобы защитой курдов занимался президент Сирии Башар Асад, которого раньше он называл «газоубивающим чудовищем».

19 октября российские журналисты побывали на американской военной базе диспетчеров боевых самолетов в Манбидже. Военные США успели вывезти оружие, боеприпасы и эвакуировать технику, оставив вышки связи и другие объекты инфраструктуры в рабочем состоянии.

На одной из стен американцы нарисовали белоголового орлана и подписали граффити: «Америка наблюдает. Всегда наблюдает».

Гражданская война в Сирии началась еще в 2011 году, основной конфликт вспыхнул между правительством президента Башара Асада и вооруженными группами, которые страны коалиции во главе с США называют умеренной оппозицией. Кроме того, в Сирии развернули свою активность террористы «Исламского государства», убившие тысячи мирных жителей и военных.

В 2014 году без согласия Дамаска и одобрения со стороны ООН началась военная интервенция в Сирию со стороны США и их союзников — Германии, Великобритании и Франции. Американские войска проводят в регионе свою операцию против ИГ и поддерживают «умеренных» оппозиционеров, в их числе и сирийских курдов, требуя сменить в Сирии власть.

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Всего лишь год назад, в сентябре 2018-го, телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что США направили в форпост Эт-Танф на юго-востоке Сирии дополнительный военный контингент — около 100 пехотинцев.

Как отмечалось, укрепление военных позиций США в регионе было связано с заявлениями России о подготовке ударе по боевикам в данном районе.

«США не ищут конфронтации с Россией, правительством Сирии или любой другой группой, которая может оказывать поддержку Сирии в гражданской войне», — процитировал телеканал официального представителя Центрального командования США Билла Урбана.

Американские войска в Сирии отметились рядом неоднозначных акций, российское Минобороны и Дамаск обвиняли США в потакательстве террористам ИГ и подготовке боевиков для борьбы с законным правительством страны. Кроме того, военная авиация США в феврале 2018 года убила несколько десятков российских граждан — по неофициальным данным, сотрудников так называемой частной военной компании «Вагнер».

Бой произошел возле нефтяного месторождения под Хашамом. В течение трехчасового боя американцами были использованы бомбардировщики B-52, беспилотники MQ-9, самолеты огневой поддержки AC-130, вертолеты AH-64 Apache и истребители-бомбардировщики F-15e.

Российские официальные власти впервые признали возможную гибель пятерых россиян только через 8 дней после боя — 15 февраля. Именно тогда на традиционном брифинг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «По предварительным данным, в результате удара сил США в Сирии могли погибнуть пять россиян, но их гражданство еще предстоит подтвердить».

По оценкам Пентагона, в результате ударов были уничтожены около 100 человек, множество танков и артиллерийских орудий. По данным СМИ и неофициальных сирийских источников, погибли от 10 до 20 русских.

20 февраля МИД России признал наличие десятков раненных россиян. «В Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями», — говорится в сообщении ведомства. При этом во внешнеполитическом ведомстве еще раз отметили, что в «недавнем столкновении» не участвовали военнослужащие РФ и не применялись штатные технические средства.