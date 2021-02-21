Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Медведчук решил отомстить Зеленскому за введенные санкции
Россия всё же «напала» на ВСУ откуда не ждали
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
Пофамильный список стрелков Майдана
Главная / Политика

Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"

21 февраля 2021, 18:25  •  394 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперты предупредили о тяжелых последствиях такого решения для экономики страны
В ближайшее время Россия может расшириться за счет территорий Донбасса. Такое мнение высказал главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
Во время эфира на радио его спросили, могут ли российские власти снова воспользоваться "крымским сценарием" и присоединить к стране новые территории. Венедиктов заявил, что подобное уже прорабатывается – в отношении к Донбассу.
Журналист вспомнил недавнее высказывание Владимира Путина о том, что Россия несмотря ни на что не бросит Донбасс и защитит его в случае угрозы.
Однако такой сценарий обернется для страны новыми проблемами, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. В разговоре с URA.RU он усомнился, что российские власти пойдут на такой шаг, зная, чем это может быть черевато для экономики страны.
"За присоединением Донбасса могут последовать серьезные санкции. Если начать расширять территорию, то издержки будут запредельно высокими для современной российской экономики", – отметил он.
Также специалист подчеркнул, что в последнее время россиян все меньше волнует внешнеполитическая ситуация – они больше заинтересованы во внутренних делах страны.
В последнее время в Кремле обеспокоены ситуацией на юго-востоке. Дмитрий Песков заявил, что, судя по "репресивным действиям" внутри Украины, власти Незалежной могут прибегнуть к силовому способу решения ситуации на Донбассе.
Некоторое время назад в России создали форум "Русский Донбасс", на котором активно обсуждали интеграцию региона в российское пространство.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



394
Источник
Похожие новости
21 февраля 2021, 01:00
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился на эмоции
21 февраля 2021, 01:00
Оштрафованного за клевету Навального "признали" президентом: "Снизу постучал Гозман"
21 февраля 2021, 04:40
"Зеленскому может показаться…": Украина начала игру на обострение – мнение эксперта
21 февраля 2021, 02:50
"Ни перспектив, ни будущего": Сатановский обозначил последнюю надежду Украины
21 февраля 2021, 01:00
"Репрессии против СМИ, граждан, политиков...": Кремль предупредил Донбасс об опасности
21 февраля 2021, 06:30
Ликвидация "Панцирь-С" в Ливии и Сирии – фейк: В "Ростехе" объяснили причины дезинформации
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 февраля 2021, 01:00
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился на эмо...
21 февраля 2021, 01:00
Оштрафованного за клевету Навального "признали" президентом: "Снизу по...
21 февраля 2021, 04:40
"Зеленскому может показаться…": Украина начала игру на обострение – мнение ...
21 февраля 2021, 02:50
"Ни перспектив, ни будущего": Сатановский обозначил последнюю надежду Украи...
21 февраля 2021, 08:20
"Людей можно было спасти": Гейтс назвал истинного виновника ледяного апокал...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2021, 02:25
Литва готовится к эвакуации Вильнюса
17 февраля 2021, 23:40
Президент Украины – метадоновый наркоман?
15 февраля 2021, 09:05
«Все разбегутся. От Украины останется бандеровский Киев с Галичиной»
15 февраля 2021, 20:05
На Украине обеспокоены "распадом клуба" против России
15 февраля 2021, 10:36
Европа уже неделю в растерянном бешенстве, а Россия продолжает подливать "масла в огонь"
16 февраля 2021, 20:50
Лукашенко наказал Литву за антибелорусские санкции
18 февраля 2021, 09:45
Украина жестко поглумилась над МВФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.