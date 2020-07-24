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«Еще не все задачи решены»: Геннадий Онищенко приехал в воюющий Донбасс обсуждать вопросы по интеграции

24 июля 2020, 15:30  •  101 • В России

Лучших выпускников вузов Республики собрали в гостиничном комплексе «Шахтар Плаза». Для каждого из них сегодня особенный день. Ведь им предстоит получить дипломы российского образца. К тому же – вручение состоится на государственном уровне. Незадолго до начала стало известно, что поздравить выпускников приедет лично Глава Республики Денис Пушилин.

Минут за десять до вручения в зале появляется депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко. В Донецке политик не впервые. Бывший главный санврач России всячески поддерживает Донбасс. В прошлом году Онищенко вручил первые дипломы российского образца выпускникам Донбасской академии строительства и архитектуры и Донецкого медицинского университета, который он сам окончил в 1973 году. Геннадий Григорьевич обучался на санитарно–гигиеническом факультете.

Выпускники получили дипломы российского образцаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ректор Донецкого национального университета с благодарностью от Геннадия ОнищенкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Онищенко считают Донбассовцем

Онищенко – первый заместитель председателя комитета по образованию и науке. Он активно помогает ведущим вузам Республики получить аккредитации в России. Выпускники об этом знают, а потому они безмерно благодарны политику за возможность получать российские дипломы, не выезжая за пределы Республики. И хоть родился Онищенко в нескольких тысячах километров от шахтерского края, многие местные считают его Донбассовцем.

– Рады видеть вас в Донецке! – приветствуем депутата в холле гостиницы.

– Да ну! А я как рад! (улыбается)

– Приехали только для вручения дипломов или есть другие планы?

– Мы уже до вручения провели мероприятие. Обсудили работу санитарной службы по ковиду, обсудили с медицинским университетом вопросы дальнейшего совершенствования образования в области медицины, научного сопровождения, особенно того опыта, который приобрело здравоохранение Донбасса в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией. Будет чем заняться. После этого с руководством Республики я планирую обсудить вопросы дальнейшей интеграцией образовательного пространства Донбасса, так как мы еще не все задачи решены. Нужно думать о развитии научного направления, подготовки научных кадров, это очень важно. Проинформирую по тем задачам, которые поставлены в позавчерашнем Указе президента России о национальных целях до 2030 года. Они корректируются после двух лет. Донбасс должен найти себя и в этом тоже.

Геннадий Онищенко в Донецке: Коронавируса бояться не надо.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Нужно вести себя адекватно»

– Как вы оцениваете борьбу медиков Республики с коронавирусной инфекцией?

– Медики никогда не борются, они оказывают медицинскую помощь. Они несут служение, а борьбой это называть не нужно. Борьба – это по другому поводу. Они продолжают великие традиции здравоохранения Донбасса. В этом году 90 лет исполняется медицинскому университету. Это знаменательная дата. Очень хорошо, что мы подходим к этой дате с пониманием целей и задач. Все выстраивается в правильном направлении. А что касается профилактического направления... Сейчас Донбасс в некоторой мере потерял свой индустриальный и технологический потенциал, но проблем от этого не убавилось с точки зрения среды обитания, здоровья людей. Здесь тоже нужно будет усилить работу.

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– По вашему мнению, коронавируса стоит бояться?

– Бояться ничего не надо. Надо вести себя адекватно.

– Маски нужны?

– Главная цель – мы должны делать все для себя. Средства индивидуальной защиты, гигиена и социальная дистанция… и все будет хорошо.

– Вы носите с собой маску?

– Есть (показывает в сторону). А зачем? Ты что зараженный? (смеется) Тогда зачем мне маска.

Глава Республики поблагодарил Российских политиков за поддержкуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Глава Республики вручил ректорам документы о прохождении государственной аккредитации в Российской ФедерацииФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Церемонию вручения открывает Глава Донецкой Народной Республики. Денис Пушилин поздравляет выпускников с окончанием обучения и благодарит Геннадия Онищенко за поддержку.

– В сфере образования интеграция с Россией более наглядна. Особую благодарность за помощь и поддержку хочу выразить Комитету Государственной Думы по образованию и науке Российской Федерации в лице его председателя Вячеслава Никонова и первого зампреда Геннадия Онищенко.

Денис Владимирович отметил, что только в этом году дипломы российского образца получили около двух тысяч выпускников.

Подпевал песню о Донбассе

Глава Республики вручил вузам документы о прохождении государственной аккредитации в Российской Федерации. Первые дипломы выпускники получили из рук Онищенко. Выход Геннадия Григорьевича на сцену был фееричным. Политик не стал подниматься по ступенькам, а с легкостью запрыгнул на сцену. Да еще сделал это с такой легкостью, что многие выпускники могут позавидовать! Вот такая пропаганда здорового образа жизни.

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Онищенко всегда галантенФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В этом году дипломы российского образца получили около двух тысяч выпускников РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– На вас сегодня ложится огромная ответственность за ту единую традицию, которую всегда демонстрировал Донбасс – в образовании, науке, развитии промышленности. Мы надеемся, что многие из вас пойдут в науку. Потому что сегодня без науки мы с вами не сдвинемся с места. Ваши глубокие умы, ваши знания очень нужны. Где бы вы ни работали. Кто–то уедет в Россию, кто–то в другие регионы, потому что нужно проявлять себя, всю жизнь вспоминайте об этой богодарованной, богохранимой земле, которая называется – Донбасс, – обратился к выпускникам зампред Комитета Госдумы по образованию и науке.

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Во время визитов Онищенко в Донбасс на мероприятиях традиционно исполняется песня «Давно не бывал я в Донбассе». Геннадий Григорьевич также традиционно подпевает.

– Мою жену зовут Галина. Прямо как в песне поется. Про меня значит! – говорит Онищенко.

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Геннадий Онищенко в Донецке: Коронавируса бояться не надо.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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