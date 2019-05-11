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Еще не посчитали, но точно "сотни миллионов долларов": Лукашенко заявил, что Россия не откажется от выставленного ей счета за "грязную нефть"
11 мая 2019, 21:54 • 35 • В мире
По словам лидера Белоруссии, его страна собирается взыскать с России "сотни миллионов долларов" за загрязненную нефть. При этом оценка ущерба ещё не оценена.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сумма ущерба от поставок загрязненной российской нефти будет названа после ревизии и оценки урона нефтеперерабатывающих заводов.
При этом он упомянул "сотни миллионов долларов".
"Расхлябанность и разболтанность на территории России", так обозначил Лукашенко причины инцидента с загрязнением в трубопроводе "Дружба".
По данным БелТА, президент Лукашенко высказал уверенность в том, что Россия не будет оспаривать выставленный её счет за ущерб.
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