Еще не посчитали, но точно "сотни миллионов долларов": Лукашенко заявил, что Россия не откажется от выставленного ей счета за "грязную нефть"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сумма ущерба от поставок загрязненной российской нефти будет названа после ревизии и оценки урона нефтеперерабатывающих заводов.

При этом он упомянул "сотни миллионов долларов".

"Расхлябанность и разболтанность на территории России", так обозначил Лукашенко причины инцидента с загрязнением в трубопроводе "Дружба".

По данным БелТА, президент Лукашенко высказал уверенность в том, что Россия не будет оспаривать выставленный её счет за ущерб.