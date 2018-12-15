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Еще не начавшись, пресс-конференция Путина побила рекорд
15 декабря 2018, 02:24 • 111 • Политика
Большая пресс-конференция президента России запланирована на 20 декабря, но уже за несколько дней до этого аккредитацию на нее получило рекордное число журналистов.
На большую пресс-конференцию российского лидера, которая пройдет 20 декабря, получило аккредитацию 1720 журналистов. Принимались заявки от представителей СМИ, которые зарегистрированы в РКН, а также сотрудников иностранных изданий, аккредитованных при российском Министерстве иностранных дел.
Число представителей различных изданий, которые смогут попасть на пресс-конференцию, в этом году побило рекорд.
Напомним, первая большая пресс-конференция российского лидера прошла в 2001 году, а участвовало в ней тогда 500 журналистов. С того времени число корреспондентом, которые хотели бы освещать это заметное мероприятие, непрерывно росло.
В последний раз рекорд по числу представителей СМИ, работающих на пресс-конференции Путина, был зафиксирован в 2017 году - 1640 человек.
Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ и радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России", сообщает пресс-служба президента России.
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