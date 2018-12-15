Еще не начавшись, пресс-конференция Путина побила рекорд

Большая пресс-конференция президента России запланирована на 20 декабря, но уже за несколько дней до этого аккредитацию на нее получило рекордное число журналистов.

На большую пресс-конференцию российского лидера, которая пройдет 20 декабря, получило аккредитацию 1720 журналистов. Принимались заявки от представителей СМИ, которые зарегистрированы в РКН, а также сотрудников иностранных изданий, аккредитованных при российском Министерстве иностранных дел.

Число представителей различных изданий, которые смогут попасть на пресс-конференцию, в этом году побило рекорд.

Напомним, первая большая пресс-конференция российского лидера прошла в 2001 году, а участвовало в ней тогда 500 журналистов. С того времени число корреспондентом, которые хотели бы освещать это заметное мероприятие, непрерывно росло.

В последний раз рекорд по числу представителей СМИ, работающих на пресс-конференции Путина, был зафиксирован в 2017 году - 1640 человек.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ и радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России", сообщает пресс-служба президента России.