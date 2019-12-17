«Еще им налоги отменить?»: Депутат сравнила малоимущих с уголовниками

В Госдуме решили освободить самых бедных россиян от уплаты налогов с зарплаты. Что ж, дело хорошее. Но не спешите радоваться. Против идеи выступила депутат Госдумы и экс-глава Волгограда Ирина Гусева.

— Эти люди могли ни одного дня не работать. Сидеть в тюрьме, где охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы - и давай ещё здесь ему дадим полную возможность не платить налог, - заявила политик на заседании думского комитета по бюджету и налогам.

Разгорелся скандал. Ролик с ее выступлением набрал тысячи просмотров. Тут же россияне в соцсетях припомнили депутатше и ее зарплату в 400 тысяч, и служебную машину с госквартирой. Тогда Гусевой пришлось объясняться.

— Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в инстаграме я потребовала от "Почты России" и энергетиков навести порядок с тарифами: в Волгоградской области тарифы снижены, и вопрос для жителей решен, — сказала она. А потом добавила: политические оппоненты вырвали слова из контекста — в ролике говорится одно, а тексты пишут о другом.

Очень оригинально. Можем ещё раз отрыть видео и послушать речь Гусевой. Так вот же! Прямое сравнение нищих с сидельцами. Что тут ей приписали враги?

— Ирина Гусева не сказала ничего нового. Мы и так знаем, что именно это они о нас и думают. Просто некоторые время от времени проговариваются, — сказал «КП» публицист Сергей Мардан. — Но вы не переживайте за ее казенное имущество. Она не первый день строит свою карьеру в чиновниках. У неё и с квартирой, и с машиной все нормально. Но если бы она сказала подобное во Франции или Британии - на ее политической карьере поставили бы крест. Ее бы не выбрали ни в один парламент. Это значит, что здесь в России политики краев не видят. Они ничего не боятся. Они уверены, что они неприкасаемы. Так не должно быть. Это до бешенства раздражает всех вокруг. Хотя бы парочку таких «гусевых» надо бы наказать. Лишить мандата и карьеры. Чтобы остальные задумались и побоялись потом нести всякую чушь.