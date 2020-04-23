Еще и нефть. Эксперт назвал три причины, по которым Трамп угрожает Ирану

Президент США Дональд Трамп поручил американским военно-морским силам уничтожать иранские боевые корабли в случае преследования в море.

"Я поручил ВМС США сбивать и уничтожать любые иранские боевые корабли, если они будут преследовать наши корабли в море", – написал Трамп в Twitter.

Он также выложил в Twitter видео, на котором видно, как иранские патрульные катера приближаются к военному кораблю США.

Научный сотрудник кафедры ЮНЕСКО Государственного университета управления, эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов в эфире радио Sputnik предположил, что стоит за угрозами президента США в адрес Ирана.

"Здесь есть несколько нюансов. Во-первых, сейчас Трамп и его администрация находятся во внутриполитическом плане в достаточно сложном положении из-за стремительно распространяющейся коронавирусной инфекции, которая не дает Америке в полной мере развиваться. Сейчас положение Трампа оставляет желать лучшего и ему нужно добиться определенных успехов на внешнеполитическом поле. И в этом смысле Иран является удобной мишенью, за которую Трамп опять цепляется и обвиняет во всех проблемах, которые существуют на Ближнем Востоке", – сказал Фархад Ибрагимов.

По его мнению, президента США также задело то, что Иран на днях демонстративно отказался принимать американскую гуманитарную помощь.

Помимо этого, считает эксперт, есть и еще одна причина.

"Ну и конечно же, здесь есть еще экономический аспект, связанный с падением цен на нефть. Есть предположение, что подобное обострение опять позволит повысить цены на нефть, как это было в январе этого года, когда президент Трамп отдал приказ об уничтожении генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. И вполне вероятно, что администрация Трампа пытается сейчас повысить свой рейтинг, а также сделать так, чтобы цены на нефть вновь подскочили", – полагает Фархад Ибрагимов.

Отношения Тегерана и Вашингтона в очередной раз обострились после того, как в ночь на 3 января войска США убили генерала элитного иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по американской военной инфраструктуре в Ираке. Число жертв этой атаки не раскрывалось.