Еще год без пармезана: Дмитрий Медведев предложил продлить контрсанкции на 2019 год

Запад экономические санкции в отношении России отменять не собирается, а значит, и нам надо продлить ответные меры. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на совещании по вопросам международной торговли в среду в подмосковных «Горках». Срок действия экономических санкций Евросоюза в отношении России истекает в конце июля, их собираются продлить еще на полгода. Решение будет принято на саммите ЕС 28-29 июня в Брюсселе.

- Нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, они сохраняют силу. И с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период. В данном случае, имею в виду 2019 год, - сказал Медведев.

При этом премьер отметил, что, вступая во Всемирную торговую организацию (ВТО), Россия взяла на себя обязательства, которые продолжает выполнять. Как заявил Медведев, никакой альтернативы ВТО не существует.

- Мы рассчитываем, что и наши партнеры будут последовательно выполнять свои обязательства, соблюдать принятые в ВТО правила. К сожалению, мы видим иногда прямо противоположную ситуацию: без каких-либо легальных оснований в одностороннем порядке вводятся ограничительные или запретительные пошлины, используются другие протекционистские меры, - заявил Медведев.

Он напомнил, что Россия столкнулась с этим, когда в нарушение правил свободной торговли в отношении российского бизнеса были применены жесткие экономические санкции.