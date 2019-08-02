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Еще до симптомов: Американские ученые нашли способ, как распознать приближение Альцгеймера по скоплению белка

02 августа 2019, 12:39  •  61 • В мире
Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе уверяют, что самые ранние изменения в мозге можно обнаружить с помощью анализа крови. Точность нового метода может достигать 94%, передает Medicalxpress. Таким образом, узнать о приближении опасной болезни можно будет еще до ее симптомов.
Стало известно о том, что исследователи из Медицинского факультета Вашингтонского университета в Сент-Луисе пришли к выводу, что, оказывается, можно обнаружить самые ранние изменения в мозге.
Так, в этом может помочь анализ крови. По данным медиков, соответствующий тест может выявить изменения в мозге, которые связаны с болезнью Альцгеймера. При этом точность прогноза около 94%.
Подробное исследование было опубликовано в журнале. Отмечается, что такие анализы – это прорыв в борьбе с опасной и довольно-таки распространенной болезнью.
В настоящее время врачи проводят скрининг добровольцев на клинические испытания со сканированием мозга.
В основе теста – измерение уровней бета-амилоида белка, ключевого показателя болезни Альцгеймера. Эта процедура поможет узнать, скопился ли белок в мозге, потому что этот фактор может сигнализировать о том, что в будущем болезнь Альцгеймера начнет проявлять себя. Так, белок формируется в мозге за 20 лет до начала характерной потери памяти.

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