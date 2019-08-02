Еще до симптомов: Американские ученые нашли способ, как распознать приближение Альцгеймера по скоплению белка

Стало известно о том, что исследователи из Медицинского факультета Вашингтонского университета в Сент-Луисе пришли к выводу, что, оказывается, можно обнаружить самые ранние изменения в мозге.

Так, в этом может помочь анализ крови. По данным медиков, соответствующий тест может выявить изменения в мозге, которые связаны с болезнью Альцгеймера. При этом точность прогноза около 94%.

Подробное исследование было опубликовано в журнале. Отмечается, что такие анализы – это прорыв в борьбе с опасной и довольно-таки распространенной болезнью.

В настоящее время врачи проводят скрининг добровольцев на клинические испытания со сканированием мозга.

В основе теста – измерение уровней бета-амилоида белка, ключевого показателя болезни Альцгеймера. Эта процедура поможет узнать, скопился ли белок в мозге, потому что этот фактор может сигнализировать о том, что в будущем болезнь Альцгеймера начнет проявлять себя. Так, белок формируется в мозге за 20 лет до начала характерной потери памяти.