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"Еще анонимных графоманов комментировать": Глава Калининградской области Антон Алиханов высказался о призыве присоединить регион к Польше
20 марта 2020, 14:00 • 39 • В России
Польское издание Gazeta Wyborcza опубликовало статью "о ситуации в Калининграде во время коронавируса". Как сообщают информагентства, некоторые читатели издания "сочли закрытие Россией границ (в связи с коронавирусом. - А.Г.) поводом для присоединения Калининградской области".
В публикации сказано, что регион якобы "оказался в полуизоляции» после решения Москвы закрыть границы. В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать «забрать» Калининградскую область себе.
«Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше», - считает один из читателей. По мнению другого, "всегда можно устроить референдум", если жители Калининграда "вдруг захотят войти в состав Польши".
Мы обратились к губернатору Калиниградской области Алиханову с вопросом - будет ли он как-то реагировать на эти странные заявления из Варшавы?
И вот какое получили от Антона Андреевича смс-сообщение:
"Не хочу это комментировать. Каждого анонимного польского графомана мне теперь комментировать?".
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