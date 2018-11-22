Еще 74 участника госпереворота в Турции получили пожизненные сроки - СМИ

Агентству Anadolu стало известно, что сразу 74 человека, которые участвовали в попытке госпереворота в Турции 2 года назад, получили пожизненные сроки.

В Турции суд приговорил офицеров 4-го армейского корпуса и 28-й механизированной пехотной бригады к пожизненным срокам. Всего, как стало известно агентству Anadolu, приговорено 74 человека.

Все они считаются близкими к оппозиционному движению FETO и участвовали в попытки военного переворота.

Отметим, что по делу о попытке госпереворота подозреваются не менее 263 подозреваемых. Еще 65 турецких офицеров также за участие в госперевороте получили пожизненные сроки весной этого года.

Турция обвиняет в произошедшем исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним FETO. Сам проповедник уже 20 лет живет в США.