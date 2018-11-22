Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россию хотят лишить права вето в СБ ООН
На Украине вновь беда с несуществующим Крымским мостом
Молдавские либералы разжигают языковой конфликт по украинскому варианту
Оппозиция перепутала себя с террористами: «Лазерное оружие» Росгвардии вызвало п...
Главная / В мире

Еще 74 участника госпереворота в Турции получили пожизненные сроки - СМИ

22 ноября 2018, 01:54  •  4 • В мире
Агентству Anadolu стало известно, что сразу 74 человека, которые участвовали в попытке госпереворота в Турции 2 года назад, получили пожизненные сроки.
В Турции суд приговорил офицеров 4-го армейского корпуса и 28-й механизированной пехотной бригады к пожизненным срокам. Всего, как стало известно агентству Anadolu, приговорено 74 человека.
Все они считаются близкими к оппозиционному движению FETO и участвовали в попытки военного переворота.
Отметим, что по делу о попытке госпереворота подозреваются не менее 263 подозреваемых. Еще 65 турецких офицеров также за участие в госперевороте получили пожизненные сроки весной этого года.
Турция обвиняет в произошедшем исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним FETO. Сам проповедник уже 20 лет живет в США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

4
Источник
Похожие новости
21 ноября 2018, 06:24
Идущий через Мексику караван мигрантов наводнен агентами США – СМИ
21 ноября 2018, 03:09
«Крымский мост просел»: Украинские «эксперты» усмотрели очередные «угрозы»
21 ноября 2018, 22:39
Порошенко раскрыл боевые потери украинских десантников в Донбассе

21 ноября 2018, 09:39
«Стихийный» рейтинг: Исследователи назвали Россию одной из самых безопасных стран
21 ноября 2018, 19:24
Не испугалась санкций: Индия увеличивает закупки оружия у России
21 ноября 2018, 02:54
«Решают свои внутренние проблемы»: в России ответили на новые санкции со стороны США
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
19 ноября 2018, 07:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 18.11.18
18 ноября 2018, 08:24
Бывший президент Украины Янукович получил серьезные травмы
18 ноября 2018, 21:40
Государство без признаков государства
17 ноября 2018, 21:09
«Если не будет боекомплекта, то задавлю»: Украинский армеец заявил, что готов убивать детей в Донбассе
17 ноября 2018, 01:24
«Она тщательно скрывала себя»: знакомые гермафродита из Иркутской области рассказали о её характере
17 ноября 2018, 04:55
Правда о Игоре Стрелкове (Деян "Деки" Берич)
16 ноября 2018, 09:24
В США потребовали прекратить сравнивать Су-57 и F-22 Raptor
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.