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Еще 74 участника госпереворота в Турции получили пожизненные сроки - СМИ
22 ноября 2018, 01:54 • 4 • В мире
Агентству Anadolu стало известно, что сразу 74 человека, которые участвовали в попытке госпереворота в Турции 2 года назад, получили пожизненные сроки.
В Турции суд приговорил офицеров 4-го армейского корпуса и 28-й механизированной пехотной бригады к пожизненным срокам. Всего, как стало известно агентству Anadolu, приговорено 74 человека.
Все они считаются близкими к оппозиционному движению FETO и участвовали в попытки военного переворота.
Отметим, что по делу о попытке госпереворота подозреваются не менее 263 подозреваемых. Еще 65 турецких офицеров также за участие в госперевороте получили пожизненные сроки весной этого года.
Турция обвиняет в произошедшем исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним FETO. Сам проповедник уже 20 лет живет в США.
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