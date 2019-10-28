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Еще 5 стран Африки просят военные базы России

28 октября 2019, 15:54  •  345 • В России

Едва президент Центрально-африканской республики Фостен-Арканж Туадера проговорился журналистам, что его страна «рассматривает возможность создания в стране российской военной базы», как глава секретариата региона Сахель Мамана Самбо Сидику заявил, что еще 5 африканских стран намерены обсудить вопрос о размещения на своей территории военных советников из России.

Какие же страны входят в этот самый регион Сахель?

Это Мавритания, Буркина-Фасо, Мали, Нигер и Чад. Организация создана в 2014 году для координации безопасности и экономики региона.

По словам Сидику, регион не в состоянии сам справиться с угрозами терроризма, поэтому «помощь России будет очень важной».

Руководство Сахель хорошо знает, какой богатый опыт российские военные советники накопили в Сирии. Да и многое сделали для подготовки сирийской армии. Скорее всего, просьба «пятерки» африканских стран будет удовлетворена и россияне в погонах появятся там. Причем, не только с винтовкой. Перспектив для подписания выгодных контрактов много. Судите сами: Чад - это нефть, уран, золото, олово, медь. Нигер - уран, нефть, газ, железная руда, уголь, олово, вольфрам, молибден, золото, марганец. Мали - золото. Буркина-Фасо - золото, медь, никель, титан. Мавритания - золото, железная руда...

А тем временем в российских соцсетях уже началось бурное обсуждение, - надо ли нам лезть в это самый Сахель, если у самих экономика хромает? Вот как ответил один из блогеров: «Чтобы у вас в городе был завод и работа, одного производства недостаточно. Нужно товар продать, а кому его продать, если соседи делают такое же? А тут нарисовалась Африка. Африке есть чем платить за наши товары. Значит у вас будет работа. А поставлять в Африку можно многое: оружие, оборудование, еду, лекарства. И всё это будет производиться в России».

Но чтобы все это срослось, Африке нужен мир. Для этого первым делом и там нужны наши военные.

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