Еще 20 лет назад старец Зосима предсказал новый Раскол православной церкви

Каноническое православие в осаде

Еще за год до распада СССР, на территории советской республики Украина, московским Архиерейским собором была утверждена Украинская православная церковь Московского патриархата. Большинство церковных приходов на Украине по прежнему принадлежат ей и это сразу же не понравилась борцам «за незалежность». Была попытка сделать УПЦ МП независимой от Москвы, но она провалилась. И тогда, в 1992 году на Украине была создана независимая Украинская Православная церковь Киевского патриархата во главе с митрополитом Филаретом. Каноничная русская православная церковь запретила Филарету служение и даже предала его анафеме. В ответ, украинские власти, юридически зарегистрировали не существующий на тот момент в реальности Киевский патриархат. Сделали это с понятной целью: расчистить духовное поле Украины от «москальских попов». Скандалы, захваты церквей и общин на Украине происходят буквально каждую неделю на протяжении двух десятков лет. И только в этом году, Киевские власти решили оформить эту борьбу юридически.

11 октября 2018 года, Константинопольский патриархат отменил документ 1686 года о переходе Киевской метрополии «под крыло» Московской патриархии, снял анафему с Филарета и подтвердил независимость (автокефалию) УПЦ КП. В ответ, Московская патриархия разорвала все отношения с Константинополем. Духовная смута на Украине достигла высшего накала. Канонические православные и так чувствовали себя в последние годы в некой осаде, а в эти дни, над монастырями и храмами УПЦ МП нависла угроза физического захвата, погромов и вторжений. И эта угроза пока не снята.

«С КИЕВА ПОКАТИТСЯ КОЛОТНЯ ПО ЗЕМЛЕ РУССКОЙ»

Старца Зосиму, в миру Ивана Алексеевича Сокура, еще при жизни считали донецким, или донбасским святым подвижником. Родился он 3 сентября 1944 года в Свердловской области, но вырос в Донбассе, там же служил с 1976 года и почил 29 августа 2002 года. Старец Зосима оставил десятки пророчеств, их пытались толковать сразу же после его смерти, пытаясь привязать к реальности, но предсказанное еще не случилось:

«И сейчас, в наше время, колотня с Киева вся начинается – матери городов русских, с колыбели. И оттуда покатится эта колотня по всей земле Русской, не минует ни Россию, ничего, кругом будет беснование». («Проповеди. Слово о Святой Руси», стр. 105)

Скупыми, но точными словами он объяснил суть еще не произошедшей трагедии в Керчи:

«Времена тяжкие, не надейтесь на лучшее. Будущее поколение ещё хуже: стеклянные глаза все, оружие везде. Он может в любую минуту в тебя выстрелить ради забавы. Такое время сейчас лукавое идёт, мир в тяжком зле лежит. Уже борьба приближается антихристова и жуткое растление и падение нравов у общества нашего, что мы и видим». (там же, стр. 72)

«ЗАПАДЕНЦЫ КАК ЗАКРУТЯТ-ЗАВЕРТЯТ»

Предсказал старец Зосима и гонения на Православную церковь:

«Хохлы западенцы как закрутят-завертят против веры святой православной. Ну что ж, надо в тюрьме посидеть. Не будешь священником, если в тюрьме не побудешь. И к этому готовиться нужно, и к пути исповедничества. Ну, как Бог даст». («Проповеди Рождественского поста: Слово на Введение во храм Пресвятой Богородицы. 4 декабря 1997 г.»)

И призывал священство и верующих готовится к испытаниям:

«Выгонят автокефалисты, где-нибудь Господь даст приют. Тюрьма всех нас ждёт. Там полочку уже дадут как-нибудь, да и все, «от тюрьмы и сумы никогда не отрекайся», – так народ говорит, вот так». («Проповеди. Слово о Святой Руси, стр. 77)

«ДЕРЖИТЕСЬ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО»

Уже перед самой смертью, он составил для потомков завещание, предельно точное, не допускающее компромиссов и двойных толкований. И весь его текст был посвящен расколу, который случится только через 16 лет:

«Аз, грешный схиархимандрит Зосима, основатель двух обителей: Успенского Свято-Васильевского мужского и Успенского Свято-Николаевского женского монастырей, оставляю последнюю свою волю: и по смерти моей свято и вечно, до последнего издыхания, храните все завещания, те священные традиции, ту особенность служб, записанные братьями и сестрами в монастырском уставе, сохраняя их до малейших подробностей и не допуская никаких отступлений.

Строго держитесь Русской Православной Церкви и Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси.

В случае отхода Украины от Москвы, какая бы ни была автокефалия, беззаконная или «законная», автоматически прерывается связь с Митрополитом Киевским. Из существующих монастырей тогда образовать Дом Милосердия, который будет выполнять святые законы милосердия – служение людям до их погребения, и эту заповедь обители должны выполнять вечно. Никакие угрозы и проклятия не признавать, так как они не каноничные и беззаконные.»

«ЕДИНСТВО УКРАИНЫ И РОССИИ НЕМИНУЕМО НАСТУПИТ»

«Твердо стоять за каноны Русской Православной Церкви, - продолжал свое завещание старец Зосима. - В случае отпадения от единства Русской Православной Церкви, правящего архиерея не существует, монастыри переходят в ставропигиальное управление, под омофор Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. Молю Бога и надеюсь, что Святейший Патриарх не откажет и примет под свой омофор. Если сие будет невозможно, то монастыри переходят под самостоятельное игуменское управление по подобию Валаамской обители начала нашего столетия, находясь под видом светлых будущих времен единства Украины и России, которые, глубоко верю, неминуемо наступят, с чем и ухожу в вечность.

Отходя в жизнь вечную, последнее слово глаголю вам, братья, сестры и все молящиеся в обители нашей: держитесь Русской Православной Церкви – в ней спасение.

Всем даю из гроба прощение, Бог за вас да простит и помилует по Его велицей и богатой милости. Кто приходил ко мне за духовным руководством, держитесь святой обители: братья и сестры помогут вам и наставят на путь спасения.

Подаю из гроба, бездыханный и безгласный, Мир, Любовь и Благословение Божие».