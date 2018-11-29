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Еще 12 установок С-400 встали на защиту границы России с Украиной в Крыму

29 ноября 2018, 15:54  •  37 • Политика
Четвертый дивизион российских зенитных ракетных систем С-400, включающий 12 установок, встал на боевое дежурство неподалеку от границы Крымского полуострова с Украиной. Такое заявление сделали в четверг представителям СМИ в пресс-службе Черноморского флота.
Военные расчеты зенитных ракетных комплексов ЗРК С-400 «Триумф» из состава соединения ПВО армии военно-воздушных сил и ПВО Южного военного округа встали на боевое дежурство по противовоздушной обороне Крыма сегодня в Джанкое, сообщается в публикации.
Напомним, в одном полном дивизионе ЗРК С-400 находится 12 пусковых установок, каждая из которых несет по 4 ракеты.
Мобильная зенитная ракетная система С-400 «Триумф» используется для защиты важнейших политических, административных, военных и экономических объектов. По своим тактико-техническим характеристикам она значительно превосходит предшественницу — С-300ПМ, а также зарубежные аналоги.

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