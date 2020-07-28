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ЕС заранее пригрозил Латвии санкциями

28 июля 2020, 11:05  •  153 • В мире
Отныне любое неэффективное использование средств Евросоюза чревато последствиями
На прошлой неделе в Брюсселе, наконец, определились и с бюджетом на ближайшие семь лет, и с фондом восстановления экономики, из которого Латвия получит более 10 миллиардов евро.
Однако отныне любое неэффективное использование средств Евросоюза чревато последствиями, и в Риге получили об этом достаточно чёткий сигнал. Речь идёт о помощи латышскому авиаперевозчику airBaltic.
Латвийский национальный авиаперевозчик airBaltic сильно пострадал из-за пандемии коронавируса, в связи с чем было принято решение о спасении компании, вложив в неё 250 миллионов евро. Правда, уже в мае, когда обсуждался этот вопрос, некоторым сумма помощи показалась слишком большой. Представители ресторанного бизнеса отметили, что этих денег хватило бы всей отрасли общественного питания на три года, тем не менее, им никто помогать не собирался, хотя ресторанный и гостиничный бизнес были среди наиболее пострадавших.
В Евросоюзе поддержали решение о выделении 250 миллионов евро на спасение одного из столпов латвийской экономики, финансы выделили, но, как оказалось, не безвозмездно, а в долг.
То есть, компания airBaltic через пять – семь лет должна полностью вернуть эту сумму, а если не сможет, то эти деньги Евросоюзу вернёт государство.
Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс рассказал, что детали этой помощи от ЕС расписаны в «очень толстом документе», причём там прописаны даже последствия непогашения долга.
«Предусмотрены и санкции, если эти средства не будут своевременно возвращены. Согласно этому решению, Латвия должна представить конкретный план того, как государство будет возвращать вложенные средства. Мы договорились, что руководство авиакомпании в течение следующих шести месяцев представит детальное видение того, как дальше можно работать для сокращения государственных вложений в airBaltic»,
– рассказал Линкайтс.
Вероятно, в Брюсселе не очень верят в то, что Латвия сможет вернуть полученные деньги. В Риге в этом тоже сомневаются.
Министр сообщения уже объявил, что руководство airBaltic предложит частным инвесторам выкупить акции компании, чтобы вернуть деньги Евросоюзу.
Однако, по мнению известного латышского бизнесмена Юрия Журавлёва, вряд ли сегодня найдутся желающие.
«Учитывая, что авиаперевозки и туризм никогда не будут такими успешными, как до этого кризиса с коронавирусом, вряд ли эта идея будет успешной. Сможет ли удержаться авиакомпания после кризиса, я даже боюсь говорить»,
– прокомментировал ситуацию Журавлёв.
Недоверие со стороны Евросоюза обосновано. Не так давно на проект электрификации железных дорог Латвии ЕС выделил 300 миллионов евро из Фонда сплочения Евросоюза. Сегодня объём грузовых железнодорожных перевозок уменьшился в несколько раз, что ставит под вопрос само существование железной дороги.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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