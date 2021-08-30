ЕС закрыл въезд американцам. Повод один - COVID

ЕС ввёл ограничения на въезд из США из-за ситуации с COVID-19. Помимо американцев под ограничения попали граждане ещё четырёх стран.

Евросоюз исключил США из списка стран, с которыми можно открыть границу. Это произошло на фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что помимо США из списка были исключены ещё четыре страны. Теперь их граждане могут столкнуться с проблемами при попытке въехать на территорию стран ЕС, следует из документа.

ЕС из-за ситуации с COVID-19 исключил пять стран, включая США, из списка стран, с которыми рекомендовано открыть границы,

- говорится в заявлении Брюсселя.