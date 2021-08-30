|
ЕС закрыл въезд американцам. Повод один - COVID
30 августа 2021, 19:50 • 29 • Политика
ЕС ввёл ограничения на въезд из США из-за ситуации с COVID-19. Помимо американцев под ограничения попали граждане ещё четырёх стран.
Евросоюз исключил США из списка стран, с которыми можно открыть границу. Это произошло на фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Отмечается, что помимо США из списка были исключены ещё четыре страны. Теперь их граждане могут столкнуться с проблемами при попытке въехать на территорию стран ЕС, следует из документа.
- говорится в заявлении Брюсселя.
Подпишитесь на нас
29
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 августа 2021, 23:05
|
23 августа 2021, 22:50
|
26 августа 2021, 08:35
|
29 августа 2021, 17:15
|
26 августа 2021, 11:20
|
28 августа 2021, 09:10
|
30 августа 2021, 04:15