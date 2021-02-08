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ЕС задействует новый механизм санкций против России

08 февраля 2021, 11:10  •  154 • Политика
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Брюссель может применить недавно утвержденную стратегию
Главный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал возможными новые рестрикции против России, отметив, что может поднять этот вопрос в ходе встречи с главами европейских МИД в феврале.
Как отметил лидер Евродипломатии, страны-члены Евросоюза должны принять решение о дальнейшей стратегии в выстраивании отношений с Москвой, в ходе которой Брюссель может принять решение об очередных санкционных мерах.
Европейский чиновник отметил, что во время переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым беседа нередко достигала "высокой напряженности". Боррель требовал немедленного освобождения лидера "ФБК" (признан иноагентом в РФ – прим. ред.), и заявил, что ни о каком вмешательстве в дела другого государства речь не идет из-за взятых российской стороной обязательств в области прав человека.
"Нам придется обратить внимание на последствия, тщательно обдумать направление, которое мы хотим придать нашим отношениям с Россией, и действовать сплоченно и решительно", – говорится в заявлении Борреля, опубликованного на официальном портале ЕС.
Также он напомнил, что в 2020 году Брюссель принял решение о введении нового санкционного режима, действующего на территории Евросоюза. Документ, выработанный в качестве нового механизма внешней политики ЕС в декабре, предусматривает заморозку финансовых активов и запрет на въезд в страны Европы.
По итогам совместного выступления с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым Боррель заявлял, что от ЕС не поступало новых предложений о введении рестрикций против РФ, сообщает РИА "Новости".
В российском МИД же выразили удивление из-за резкого контраста выводов Борреля, которые сильно отличаются от заявлений, сделанных им же в ходе пресс-конференции в Москве, передает телеканал "360".

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