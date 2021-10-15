Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
Главная / Политика

ЕС выступил против переписи в Крыму

15 октября 2021, 13:50  •  120 • Политика
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Международное сообщество призвали не использовать полученные статистические данные
Решение российских властей провести перепись населения в Крыму вызвало негодование ЕС. С соответствующим заявлением в пятницу, 15 октября, выступил главный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.
Решение включить крымчан во Всероссийскую перепись населения он назвал "попыткой узаконить аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины". Начало очередной призывной кампании на полуострове в Брюсселе также раскритиковали.
Аналогичное заявление сделали и в МИД Украины.
"Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом по отношению нашему государству, и мы оставляем за собой право применения реторсий",
– сообщили в дипломатическом ведомстве Незалежной. Там подчеркнули, что не считают референдум, проведенный 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе, законным, поэтому призывают иностранных партнеров не признавать и не использовать полученные в результате переписи статистические данные.   
Перепись населения в России будет проходить с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Как обычно, по домам будут ходить переписчики, но по желанию граждане могут самостоятельно заполнить анкету на Госуслугах до 8 ноября. Ранее сообщалось, что в опросные листы включили новые вопросы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





120
Источник
Похожие новости
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Возврата не будет"
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
15 октября 2021, 03:55
В Госдепе указали Европе, от кого зависит её энергобезопасность: От русских ждут действий
15 октября 2021, 09:45
"Это не просто оскорбления": Журналист заявил о "чёрной метке" Кремля Зеленскому
15 октября 2021, 08:00
Депутат предостерёг Украину от фатальной ошибки с Крымом: ВСУ не сделают и шагу
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух ш...
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Воз...
15 октября 2021, 02:10
Зеленский похитил человека ради фотографии с Путиным
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
15 октября 2021, 03:55
В Госдепе указали Европе, от кого зависит её энергобезопасность: От русских ждут дейс...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 октября 2021, 17:00
Украина и Евросоюз придумали «хитрый план», как заставить Кремль платить им и каяться
12 октября 2021, 15:15
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила «схлопнуть» украинскую экономику
10 октября 2021, 00:15
Дом Порошенко под угрозой штурма: Десятки силовиков сдерживают митингующих
14 октября 2021, 01:05
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
12 октября 2021, 01:50
Захарова иронично поблагодарила Нуланд за троллинг
11 октября 2021, 14:45
Политолог Бабич сбросил маску с Виктории Нуланд: "Личность абсолютно ничтожная"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.