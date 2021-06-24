ЕС выгнал Белоруссию со своих финансовых рынков

Евросоюз принял очередной пакет санкций против Белоруссии. На этот раз речь идет к секторальных санкция против республики.

В частности, ЕС решил закрыть доступ Белоруссии на своих финансовые рынки. Кроме того, ЕС запретил запретил Белоруссии поставлять товары военного и двойного назначения.

Отметим, по данным Bloomberg в санкционных списках ЕС уже значится 166 граждан и 15 организаций Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к народам соседних западных государств с просьбой "опомниться" и "разобраться с политиками". Также 22 июня МИД страны прокомментировал введение новых санкций против страны, увидев в них "сигнал" белорусскому обществу и сравнив их с действиями нацисткой Германии в 1941 году.