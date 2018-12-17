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Главная / Украина

ЕС выделит Украине €37 млн на реализацию соглашения об ассоциации

17 декабря 2018, 12:39  •  48 • Украина
Правительство Украины и Европейская комиссия подписали соглашение о финансировании программы технического сотрудничества 2018 года, в рамках которого ЕС выделит €37 млн ​​для реализации соглашения об ассоциации.
 
Reuters
 

Как пишет «Европейская правда», данные средства также будут направлены на помощь украинским учреждениям в укреплении уважения демократических принципов, прав человека и основных свобод.

Ранее посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в ЕС надеются на появление в ближайшее время возможности для выделения Киеву макрофинансовой помощи.

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