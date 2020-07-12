ЕС выделит помощь Молдове, но не полностью

«Кишинёву в ближайшее время придётся довольствоваться малым и полагаться на собственные силы»

Хорошая новость для Кишинёва – Европейская комиссия одобрила предоставление Молдове второго транша макрофинансовой помощи в размере 30 млн евро, причём из них 20 млн евро являются кредитом, а 10 млн – грантом.

Премьер-министр Ион Кику поблагодарил Европейскую комиссию и посла делегации ЕС в Кишинёве Петера Михалко, подчеркнув, что Молдавия выполнила все требования, необходимые для предоставления помощи.

«Это вторая выплата Молдове в рамках текущей программы МФП после первого транша в размере 30 миллионов евро, предоставленного в октябре 2019 года»,

– отметил Кику на пресс-конференции.

Напомним, что Молдове накануне была выделена макрофинансовая помощь в размере 100 млн евро «для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса».

Если переговоры с Международным валютным фондом завершатся успешно, Молдова сможет рассчитывать на заключение новой трёхлетней программы с Фондом.

«В рамках обсуждаемой правительством новой программы с МВФ страна может рассчитывать на финансовую поддержку в 550 миллионов долларов. В случае подписания программы и одобрения её Советом директоров Фонда Молдова сможет получить 100 миллионов долларов уже в сентябре»,

– рассказал президент Молдавии Игорь Додон в традиционной передаче «Президент отвечает».

Президент надеется, что и переговоры с Россией пройдут успешно и Молдавия всё же получит российский кредит в 200 млн евро, который один раз уже был заблокирован стараниями оппозиции.

«Все эти деньги мы планируем направить на социальную поддержку. А также на развитие экономики, которая сегодня нуждается в поддержке»,

– подчеркнул Додон.

По мнению же экономического эксперта Александра Муравского, Кишинёву сегодня не приходится рассчитывать на щедрость «западных партнёров», придётся «довольствоваться малым, полагаться на собственные силы и ценить любые приходящие в страну ресурсы в виде помощи или кредитов».

Что касается прямых иностранных инвестиций, то даже в хорошие времена их практически не было.

«В нынешней ситуации я думаю, что эта страница пока временно закрыта и никаких особых подвижек не ожидается. Прямых иностранных инвестиций практически не будет, за исключением притока каких-то средств тем филиалам иностранных компаний, которые здесь уже открыты. Молдове на данном этапе можно рассчитывать разве что на помощь от международных финансовых организаций, таких как МВФ, Мировой банк, или международных структур, в частности ЕС»,

– считает эксперт.

Россия согласна возобновить переговоры по предоставлению кредита в 200 млн евро, однако при нынешней ситуации в парламенте «у антироссийски настроенных сил могут найтись десятки причин это соглашение не принять». Поэтому Россия может и немного притормозить процесс до тех пор, пока расклад сил в молдавском парламенте не изменится.

«Так что ситуация в парламенте многократно увеличивает риск того, что соглашение о кредите от Российской Федерации не будет подписано и в новом виде. Возможно, что всё будет благополучно, и пессимистичные прогнозы не сбудутся, но и списывать их со счетов нельзя»,

– предупреждает Муравский.

А вот третьего транша от Евросоюза можно не ждать – в ЕС уже предупредили, что его не будет.

«Ряд условий, оговоренных в меморандуме о взаимопонимании, не были выполнены кишинёвскими властями, поэтому последний транш макрофинансовой помощи в размере 40 миллионов евро будет утрачен по истечении периода доступности, т. е. 18 июля. Я надеюсь, что в следующем периоде в Кишинёве будут ответственные органы, которые проявят решительность для выполнения согласованных обязательств по получению Республикой Молдовой, как можно скорее и как можно больше европейских фондов, чтобы не потерять их, как это произошло при нынешнем правительстве»,

– заявил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан.