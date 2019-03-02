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ЕС выделит €50 млн на поддержку безопасности Бердянска и Мариуполя

02 марта 2019, 20:39  •  92 • Украина
Европейский союз предоставит €50 млн помощи на специальный проект, который связан с поддержкой безопасности Азовского побережья Украины, в частности, Мариуполя и Бердянска.
 
globallookpress.com
 

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление президента Украины Петра Порошенко.

«€50 млн направляется на Азовское побережье, поддержку Мариуполя, Бердянска, но и на Черноморское побережье тоже хватит — мы тоже будем это обеспечивать, и на Дунай — мы также сможем это сделать», — сказал украинский лидер.

Ранее Порошенко в ходе встречи с министрами иностранных дел Эстонии, Литвы и Польши выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской комиссии и государств — членов ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН оценил надежду Порошенко на увеличение помощи от ЕС.

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