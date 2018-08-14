ЕС выделил Украине €15,5 млн для реформы сектора госуправления

Европейский союз принял решение о выделении Украине €15,5 млн на реформирование сектора государственного управления.

Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в стране.

В ЕС заявили, что решение об увеличении помощи Киеву было принято на основании результатов, которые были достигнуты Украиной в реформировании сектора госуправления в 2017 году.

«€15,5 млн из общей суммы в размере €90 млн, которые составляют обязательства ЕС по поддержке этой реформы, были согласованы для перевода в государственный бюджет Украины за 2018 год», — говорится в сообщении.

В представительстве добавили, что первый транш в размере €10 млн был выделен Украине в мае 2017 года.

В июле ЕС ввёл квоты на украинскую металлопродукцию.