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ЕС выделил €8 млн гуманитарной помощи Украине

20 декабря 2019, 18:54  •  81 • Украина
Евросоюз выделил €8 млн гуманитарной помощи гражданскому населению, проживающему на линии соприкосновения на востоке Украины.
 
Reuters
 

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что в сумме объём предоставленной ЕС гуманитарной помощи Украине за текущий год достигает €23 млн.

«Более пяти лет непрерывного конфликта ослабили возможность людей обеспечивать базовые потребности. ЕС продолжает помогать наиболее уязвимым группам людей по обе стороны линии соприкосновения. Новое финансирование поможет им выстоять в суровых зимних условиях», — говорится в сообщении.

На выделенные средства планируется обеспечить 3,5 млн нуждающихся в гуманитарной помощи на Украине человек теплом, водой, восстановить медучреждения и школы, решить проблему с отсутствием необходимых на линии соприкосновения медуслуг, лекарств, оборудования.

В октябре министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что Евросоюз может выделить украинской стороне второй транш макрофинансовой помощи в 2019 году.

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