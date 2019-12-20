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ЕС выделил €8 млн гуманитарной помощи Украине
20 декабря 2019, 18:54 • 81 • Украина
Евросоюз выделил €8 млн гуманитарной помощи гражданскому населению, проживающему на линии соприкосновения на востоке Украины.
Reuters
Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.
Отмечается, что в сумме объём предоставленной ЕС гуманитарной помощи Украине за текущий год достигает €23 млн.
«Более пяти лет непрерывного конфликта ослабили возможность людей обеспечивать базовые потребности. ЕС продолжает помогать наиболее уязвимым группам людей по обе стороны линии соприкосновения. Новое финансирование поможет им выстоять в суровых зимних условиях», — говорится в сообщении.
На выделенные средства планируется обеспечить 3,5 млн нуждающихся в гуманитарной помощи на Украине человек теплом, водой, восстановить медучреждения и школы, решить проблему с отсутствием необходимых на линии соприкосновения медуслуг, лекарств, оборудования.
В октябре министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что Евросоюз может выделить украинской стороне второй транш макрофинансовой помощи в 2019 году.
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