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ЕС ввёл квоты на украинскую металлопродукцию

19 июля 2018, 15:54  •  120 • Украина
Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что Европейский союз ввёл тарифные квоты на украинскую металлопродукцию.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что общий предмет расследования включает 28 видов металлургической продукции, в отношении 23 из них вводятся временные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней.

Тарифные квоты применяются на основе принципа «первый пришёл — первый получил». Когда квоты будут исчерпаны, на украинские поставки распространятся пошлины в размере 25%.

В заявлении уточняется, что по решению Европейской комиссии 11 видов украинской металлопродукции попали под действие защитных мер, в частности, горячекатаные листы и полосы, холоднокатаные листы, нержавеющая арматура и лёгкие секции, трубы для газопроводов.

При этом в отношении ещё 17 видов продукции продолжается расследование.

Ранее украинский премьер-министр Владимир Гройсман отметил положительную динамику в экономических отношениях Украины и Германии.

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