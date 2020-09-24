ЕС вслед за Санду обвинил социалистов в нарушении закона

Майя Санду дезинформировала «западных партнёров», а они поверили

Жалобы молдавской проевропейской оппозиции на то, что президентские выборы, назначенные на 1 ноября, обязательно будут сфальсифицированы, услышали в Европе.

Группа евродепутатов – Зигфрид Мурешану, Андриус Кубилиус и Анджей Халицки – возмутились тем, что в Молдавии введено ограничение на финансирование партиями кандидатов в президенты.

«Мы внимательно следим за тем, как недавние изменения, принятые ПСРМ, подрывают целостность избирательного процесса перед президентскими выборами. Это нас беспокоит. Партия президента Додона без стеснения изменяет и адаптирует любые избирательные правила только для того, чтобы помочь своему кандидату одержать новую победу»,

– говорится в пресс-релизе Европейской народной партии.

Обвинили европарламентарии и Центральную избирательную комиссию в том, что она «подыгрывает ПСРМ» вместо того, чтобы стоять на страже закона. По их мнению, ЦИК не может по своему желанию изменять правила финансирования избирательной кампании за несколько недель до выборов. Всё это угрожает проведению свободных и справедливых выборов, уверены в Брюсселе.

Кроме того, они с «большой тревогой» встретили известие о планах по открытию большого количества избирательных участков на территории Российской Федерации и о том, что жители «сепаратистского Приднестровского региона» будут принимать участие в выборах.

«В сотрудничестве со всеми международными организациями, ОБСЕ, Советом Европы и Европейским Союзом, мы будем внимательно следить за корректностью избирательной кампании в Молдове. Любое манипулирование или отклонение от демократических стандартов приведёт к резкому осуждению и пересмотру отношений между ЕС и Молдовой»,

– предупредили «западные партнёры».

В Партии социалистов Молдовы удивились, но на обвинения евродепутатов ответили, отметив, что впервые слышат о каких-то изменениях правил финансирования кандидатов, которые якобы внесла ЦИК «за несколько недель до выборов».

«Партия социалистов Республики Молдова выражает недоумение в связи с абсолютно необоснованными обвинениями со стороны группы депутатов Европарламента. Мы склонны считать, что ошибочное заявление сделано европейскими парламентариями из-за недостаточности сведений. Предполагаем, что они были просто дезинформированы определёнными политическими силами в Кишинёве. Подчеркнём, что в этом году Парламент Республики Молдова не вносил изменения в Избирательный кодекс. При этом напомним, что положения, связанные с сокращением финансирования кандидатов, были изменены летом 2019 года совместно с депутатами от ПДС (партия Майи Санду. - Ред.) и ППДА (партия Андрея Нэстасе. - Ред.) »,

– говорится в официальном заявлении ПСРМ.

Социалисты призвали «западных партнёров», которые «заинтересованы в избирательном процессе в Молдове», пользоваться документами, а не слухами и жалобами, «чтобы избежать подобных недоразумений». А молдавских политиков социалисты призвали уважать правовые нормы и «правила справедливой и цивилизованной борьбы».