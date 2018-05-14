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ЕС включил руководство избиркомов Крыма и Севастополя на выборах 18 марта в черный список

14 мая 2018, 15:09  •  63 • Украина

БРЮССЕЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Решение Совета Евросоюза внести еще пять крымских чиновников в черный список для России в связи с организацией в Крыму голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года вступает в силу уже в понедельник. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС добавил пять физических лиц в список запретительных мер, связанный с действиями по подрыву территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. Они включены в связи с их участием в организации в Крыму голосования на выборах президента РФ 18 марта 2018 года, таким образом они активно выступили в поддержку политики, подрывающей суверенитет Украины. Эти пять лиц занимают ответственные посты в избирательных комиссиях Крыма и Севастополя", - говорится в документе.

В черный список добавлены: заместитель главы избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева; секретарь комиссии Наталья Безрученко; председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов; его заместитель Мирослав Погорелов, а также секретарь комиссии Анастасия Карпанова.

В документе подчеркивается, что ограничительные меры в отношении данных лиц заключаются в запрете им во въезде на территорию ЕС и замораживании их счетов в европейских банках. По сути, данная мера лишена смысла, поскольку всем жителям Крыма с российскими паспортами Евросоюз и так запретил въезд на свою территорию еще в 2014 году, а получить возможность открыть счет в европейском банке из Крыма достаточно проблематично, поскольку европейскому бизнесу тогда же было запрещено поддерживать рабочие контакты с полуостровом.

Пакеты санкций

Сейчас в отношении России действует несколько пакетов ограничительных мер ЕС: секторальные экономические санкции, черные списки индивидуальных физических и юридических лиц, а также пакет санкций в отношении Крыма.

Секторальные меры первоначально ввели 31 июля 2014 года, они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Они продлеваются раз в полгода, их последняя редакция действует до 31 июля 2018 года.

Второй блок - индивидуальные ограничительные меры, запрет на поездки и замораживание банковских активов в Европе (если они имеются или их удастся найти). В этот черный список с учетом нынешнего расширения входят 155 лиц и 38 организаций. Юридические лица в этом списке в основном не российские: это органы управления и военные структуры провозглашенных на востоке Украины ЛНР и ДНР. Срок действия данного пакета - до 15 сентября 2018 года, он также продлевается на шесть месяцев.

Третий пакет - это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать любые связи. Он был принят в рамках официально утвержденной главами МИД ЕС в 2014 году стратегии непризнания вхождения Крыма в состав РФ. Эти меры действуют до 23 июня 2018 года и продлеваются ежегодно на 12 месяцев.

Воссоединение Крыма с Россией

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

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