ЕС в пятую годовщину крушения MH17 потребовал от России взять на себя "ответственность" за трагедию

В спецзаявлении Совета Европы от России потребовали взять ответственность за крушение самолёта "Малайзийских авиалиний" на юго-востоке Украины. Как говорится в тексте заявления, России, по мнению ЕС, следует сотрудничать с проводимым расследованием.

"В этом контексте ЕС приветствует объявление Объединённой следственной группы 19 июня 2019 года о том, что в Нидерландах будут возбуждены уголовные дела против четырёх человек", - сказано в заявлении.

Также в Совете Европы заявили, что полностью уверены "в независимости и профессионализме правовых процедур".

Отметим, что Малайзия ранее сочла незавершённым расследование по крушению самолёта рейса MH17. Как заявили власти страны, убедительных доказательств вины подозреваемых, на которых указала международная следственная группа, они не увидели.

Напомним, что международное следствие подозревает четырёх человек, среди которых трое граждан России и украинец.

МИД России назвал обвинения "абсолютно голословными" и подчеркнул, что следственная группа не предоставила ни одного конкретного доказательства причастности российской стороны к катастрофе.