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ЕС в пику США заключит соглашение об ассоциации с Палестиной

22 января 2018, 13:24  •  78 • Политика
Евросоюз планирует обсудить с Палестиной соглашение об ассоциации.
Европейский союз хочет заключить с Палестиной соглашение об ассоциации, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на министерской встрече Совета ЕС.
По его словам, Евросоюз "хочет перейти в отношениях с Палестиной от временного соглашения о партнерстве к соглашению об ассоциации".
ЕС также готов подтвердить свою приверженность принципу двух государств в ходе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, добавил Ле Дриан. Он напомнил, что мирный процесс подорвали США своим решением о признании Иерусалима столицей Израиля.
На встрече министров иностранных дел стран ЕС присутствовал палестинский лидер Махмуд Аббас.

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