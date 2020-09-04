ЕС уже готов вводить санкции за Навального: Глава европейской дипломатии сделал заявление

Европейский союз считает происшествие с российским оппозиционером Алексеем Навальным покушением. Брюссель оставляет за собой право ввести за это санкции, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Таким образом в Брюсселе отреагировали на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что немецкие специалисты нашли в анализах российского оппозиционера яд из группы "Новичок". Берлин потребовал от Москвы объяснений по этому поводу.

"Евросоюз призывает к совместной международной реакции и оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе посредством ограничительных мер", - гласит заявление Борреля на сайте Евросовета.

При этом даже в немецком парламенте не особо верят в историю с "Новичком". Замглавы бундестага Вольфганг Кубики выразил большие сомнения по поводу того, что за "отравлением" Алексея Навального стоит Россия. Аналогичные мысли высказал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт. Он выразил опасения, что Европейский союз может воспользоваться "примитивной аргументацией", чтобы встать на сторону США и остановить реализацию проекта "Северный поток - 2".