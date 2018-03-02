ЕС уличил Кишинев в намерении провести нечестные выборы

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Поставив под сомнение способность Кишинева провести честные выборы, Брюссель встал, фактически, на сторону давно предупреждающего об этом "пророссийского" президента Молдавии Игоря Додона, продемонстрировав, что не хочет появления еще одной Украины на своих границах

Президент США Франклин Рузвельт изрек в 1939 году крылатое изречение об одном латиноамериканском правителе: "Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын". Этим правилом Запад руководствуется неизменно – и тогда, и сейчас. Правда, он уже не монолитен. Да и у любого правила есть исключение. Это продемонстрировал на днях Евросоюз, подвергнув сомнению способность "прозападных" властей Молдавии, которой реально управляет ориентирующийся, прежде всего, на США олигархат во главе с Владом Плахотнюком, провести в этом году в стране честные выборы.

Тем самым Брюссель встал, фактически, на сторону "пророссийского" президента Молдавии Игоря Додона, человека и политика редкой порядочности и чести. Хотя, конечно, дело, безусловно, не в моральных качествах молдавского президента, а нежелании ЕС увидеть появление еще одной Украины на своих границах и иметь дело с последствиями гражданской войны, в которую толкают Молдавию местные "евроинтеграторы".

Брюссель Кишиневу: не смейте фальсифицировать выборы

Это редкое в мире большой политике событие произошло в конце февраля на заседании Совета ЕС, в котором принимали участие главы МИД стран сообщества. Они призвали Кишинев резко усилить борьбу с коррупцией и честно провести предстоящие в этом году парламентские выборы.

Последний раз Совет ЕС обстоятельно обсуждал ситуацию в Молдавии два года назад. Недовольство министров иностранных дел стран-сообщества вызвала новая, смешанная избирательная система, по которой в этой стране выборы будут проходить впервые и которая может стать предметом манипуляций. Совет ЕС подверг Кишинев критике за то, что нынешние молдавские власти не приняли во внимание "некоторые ключевые рекомендации" Венецианской комиссии и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ относительно выборов. Было указано, в частности, на риск того, что "мажоритарные кандидаты могут попасть под влияние бизнесменов или других лиц, преследующих свои частные интересы". В этой связи страны ЕС указали на необходимость взять будущие молдавские выборы под строгий контроль.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини при этом указала, что Брюссель не намерен вмешиваться во внутриполитические процессы в Молдавии. Её слова о том, что "должно быть четко понятно, что у нас нет никаких внутриполитических целей" в этой стране, это, скорее, реверанс в сторону "пророссийского" Додона, чем "прозападного" Плахотнюка. Понятно ведь, что на стороне большого и искреннего друга России Брюссель не собирался вмешиваться в молдавские выборы. Парадоксальность ситуации состоит в том, что ЕС, будучи в ужасе перед управляющей Молдавией мафией и её вполне открыто обнародованных намерениях фальсифицировать выборы, просьбами к Западу закрыть на это глаза, фактически, протянул руку помощи именно Додону. Теперь Плахотнюк и Ко уже не смогут говорить: "Европа с нами". Она не с ними.

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Жесткие условия ЕС

Разумеется, ЕС не против в некоем очень отдаленном будущем "евроинтегрировать" Молдавию, если для этого возникнут необходимые предпосылки. Но в Брюсселе со всей очевидностью не хотят повторять трагических ошибок, которые были допущены в случае с Украиной. Никаких "кредитов" желающие вступить в ЕС бывшие советские республики больше не получат.

Вывод Совета ЕС так и звучит: "ЕС подтверждает свою готовность продолжать помощь Республике Молдова, исходя из конкретного и удовлетворительного прогресса во всех сферах реформ и строгого выполнения условий". Эти условия хорошо известны: реальная борьба с коррупцией, реформа судебной системы и прокуратуры. Кишиневу была поставлена на вид и скандальная афера 2014 года, в результате которой местная элита прикарманила около 1 миллиарда евро. Виновники этого до сих пор толком не наказаны, хотя всем известны.

Глава внешней политики ЕС Федерика Могерини: Молдавия ничего не получит без "сильных, заслуживающих доверия действий властей в борьбе с коррупцией, в проведении судебной и экономической реформ". Фото: www.globallookpress.com

Короче, Могерини потребовала "сильных, заслуживающих доверия действий властей в борьбе с коррупцией, в проведении судебной и экономической реформ".

Додон едет в Берлин

Президент Молдавии Додон всё это видит и понимает. Как он заявил накануне в интервью ТАСС, правящая Демократическая партия (ДПМ) стремится заручиться поддержкой США в преддверии ноябрьских парламентских выборов, "продемонстрировать, что она предана Вашингтону даже больше, чем Брюсселю, где ее подвергают критике".

Президент Молдавии Игорь Додон: "Мы должны развивать стратегическое партнерство с Россией и дружить с Западом". Фото: www.globallookpress.com

"В этой ситуации мы должны развивать стратегическое партнерство с Россией и дружить с Западом. Только такая политика позволит сохраниться нашему государству. Нельзя раскалывать людей, ставить их перед выбором "или - или", так как произойдет то, что случилось на Украине", - подчеркнул Додон. Президент сообщил, что будет говорить об этом с немецкими политиками в ходе начинающегося 1 марта визита в ФРГ.

В германской столице Додон будет также говорить о том, что ни Брюссель, ни Кишинев не готовы к членству Молдавии в ЕС в обозримом будущем. Мало того, отметил президент, от свободной торговли с ЕС страдает молдавская экономика, так как местные производители не в состоянии конкурировать с европейскими, "получающими серьезные субсидии".

Безумие "евроинтеграторов"

Додон указал, что правящая в Молдавии "проевропейская" коалиция "предпринимает шаги, направленные на ухудшение отношений с Москвой, чтобы угодить своим кураторам на Западе" в надежде сохранить власть после выборов. Этой цели послужили, по его словам, высылка российских дипломатов, объявление персоной нон грата вице-премьера Дмитрия Рогозина, депортации российских журналистов, политологов и даже артистов, запрет передач российских телеканалов.

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Президент Молдавии обвинил нынешнюю власть в пренебрежении интересами молдавских производителей, которые стали возвращаться на российский рынок благодаря его собственным усилиям, интересами свыше полумиллиона молдавских гастарбайтеров в России, которые ежегодно переводят в Молдавию свыше 1 миллиарда долларов - средства, "которые позволяют удерживать на плаву молдавскую экономику".

Додон убежден (и в этом с ним вполне солидарен, как мы видели, Брюссель) - его прозападные оппоненты в Молдавии не понимают, что когда "большие игроки начнут договариваться о преодолении нынешней конфронтации, их будут игнорировать в России, а на Западе - сольют и забудут".

Согласно последним опросам, число сторонников в стране курса на "евроинтеграцию", хотя граждане Молдавии и получили право на безвизовый въезд в ЕС, упало с 2010 года с 70% до 37%. Поэтому позицию президента поддерживает большинство народа.

Стремление нынешних властей понравиться Западу, по мнению Додона, заключается еще и в закупках у стран НАТО "ненужного для молдавской армии оружия", в то время как "денег на эти цели в бюджете страны не предусмотрено".

"Как глава государства, избранный народом, как верховный главнокомандующий, - цитирует ТАСС Додона, - я против участия нашей страны в НАТО и других военных блоках, а также против участия наших солдат и офицеров в военных операциях". Он подчеркнул в этой связи, что "если Кишинев примет решение о вступлении в НАТО, можно будет забыть о решении проблемы Приднестровья". Согласно опросам, продолжал президент, вступление Молдавии в НАТО поддерживает менее пятой части молдаван.

По мнению Додона, "из всех "замороженных" конфликтов на постсоветском пространстве приднестровский наиболее близок к решению", так как "здесь давно не льется кровь, между людьми на двух берегах Днестра нет той непримиримости, которая есть в других регионах".

Прозрачный секрет

Вот в этом-то и заключается секрет того, почему Брюссель – в противовес политикам и криминальным авторитетам, толкающим Молдавию к гражданской войне, - протянул вслед за Россией руку президенту Додону, который уверен, что "нынешний период конфронтации между Западом и Россией рано или поздно, пройдет", что "сторонам необходимо будет налаживать мосты" и который видит свою собственную страну в качестве одного из таких мостов.

Латышев Сергей