ЕС тайком возвращается к углеводородам, чтобы не подтверждать провал - политолог

Европа тайно меняет стратегию - после провала зелёной политики, рассказал политолог Александр Рар. По его словам, европейские политики не могут публично признать провал своего зелёного курса, так как это опозорит их в глазах избирателей.

Власти Европейского союза планируют ограничить рост цен на электроэнергию за счёт ускорения темпов перехода к возобновляемым источникам энергии. В Европарламенте назвали инициативу "тушением пожара бензином". Ситуацию прокомментировал политолог Александр Рар.

Он указал, что европейский курс на зелёную экономику полностью провалился. Однако если политики ЕС объявят об отказе от этого подхода, они опозорятся в глазах людей. По этой причине из Брюсселя и звучат заявления об "ускоренном переходе" на возобновляемые источники энергии.

Кроме того, тема зелёной энергетики позволит европейским политикам заслужить доверие населения и ускорить легитимацию власти. Им кровь из носу необходимо доказать, что зелёные справятся.

При этом политолог отмечает, что, вопреки всем заявлениям о зелёной энергетике, страны ЕС потихоньку возвращаются к традиционным видам топлива. В частности, Нидерланды объявили о том, что возобновляют работу с углеводородами.

Сейчас все страны ЕС возвращаются к углеводородам. Просто некоторые делают это тихо, чтобы не подтверждать провал своей политики,

- объяснил политолог Александр Рар в беседе с Nation News.