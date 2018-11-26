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ЕС созовет спецзаседание по оценке ситуации в Керчи — МИД Австрии

26 ноября 2018, 13:09  •  68 • Политика
Глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль прокомментировала ситуацию, которая сложилась в Азовском море. Она отметила, что завтра, 27 ноября, ЕС может созвать специальное заседание по оценке ситуации в Керчи.
Глава австрийского МИД заявила, что буквально завтра лидеры Евросоюза могут созвать спецзаседание комитета по политике и безопасности. Разумеется, речь пойдет о событиях в Керченском проливе накануне. Об этом Кнайсль заявила сегодня, 26 ноября.
«Евросоюз может созвать завтра специальное заседание комитета по политике и безопасности для оценки ситуации», - заявила Кнайсль.

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