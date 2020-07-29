|
ЕС снова отказал России: Туристы не будут паковать чемоданы
29 июля 2020, 20:05 • 16 • Политика
Евросоюз отказался открывать границы для граждан России до конца августа. "Что касается России, то в силу высокой заболеваемости невозможно говорить о том, что эта страна в краткосрочной перспективе может перейти в список разрешённых стран", - заявил советник посольства Нидерландов в Москве.
Граждане России не смогут попасть в Евросоюз до конца августа. В Брюсселе приняли решение пока не расширять список стран, для которых открыты границы Европы. Такой информацией поделился советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.
Речь идёт о плавном снятии ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее ЕС открыл свои границы для ряда стран. Предполагалось, что список этих стран будет пересматриваться каждые две недели в соответствии с изменением ситуации.
Напомним также, что ЕС не включил в список разрешённых стран США и Бразилию. По мнению чиновников Брюсселя, эпидемиологическая ситуация в этих странах пока не стабилизировалась.
16
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июля 2020, 00:05
|
26 июля 2020, 17:05
|
27 июля 2020, 12:05
|
25 июля 2020, 07:30
|
28 июля 2020, 15:05
|
24 июля 2020, 03:05
|
29 июля 2020, 10:05