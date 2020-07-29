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ЕС снова отказал России: Туристы не будут паковать чемоданы

29 июля 2020, 20:05  •  16 • Политика
Евросоюз отказался открывать границы для граждан России до конца августа. "Что касается России, то в силу высокой заболеваемости невозможно говорить о том, что эта страна в краткосрочной перспективе может перейти в список разрешённых стран", - заявил советник посольства Нидерландов в Москве.
Граждане России не смогут попасть в Евросоюз до конца августа. В Брюсселе приняли решение пока не расширять список стран, для которых открыты границы Европы. Такой информацией поделился советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.
Речь идёт о плавном снятии ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Ранее ЕС открыл свои границы для ряда стран. Предполагалось, что список этих стран будет пересматриваться каждые две недели в соответствии с изменением ситуации.
"Что касается России, то в силу высокой заболеваемости невозможно говорить о том, что эта страна в краткосрочной перспективе может перейти в другой список", - цитирует РБК слова дипломата.
Напомним также, что ЕС не включил в список разрешённых стран США и Бразилию. По мнению чиновников Брюсселя, эпидемиологическая ситуация в этих странах пока не стабилизировалась.

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