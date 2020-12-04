ЕС снова обвинил Россию: "Такая угроза демократии требует всеобъемлющего и коллективного ответа"

Европейский союз обвинил Россию и Китай в том, что они якобы распространяют дезинформацию о коронавирусной инфекции COVID-19, и призвал организовать "общеевропейский ответ". Это следует из документа под названием "План действий в области демократии", который был опубликован Еврокомиссией в четверг, 3 декабря.

Иностранные игроки и некоторые третьи страны (в частности, Россия и Китай) были вовлечены в операции, которые были направлены на то, чтобы влиять и распространять дезинформацию вокруг пандемии коронавируса в ЕС, - говорится в документе.

При этом утверждается, что целью этих "операций" являются ни много ни мало "подрыв демократических дискуссий", обострение поляризации в обществе, а также улучшение собственного имиджа. Примечательно, что в документе не приводится ни одного конкретного примера, не говоря уже о доказательствах. Зато звучит призыв дать России и Китаю ответ.

Такая угроза демократии требует всеобъемлющего и коллективного ответа, - гласит документ.

Напомним, что это уже не первое подобное обвинение со стороны Запада. В Китае уже устали публиковать опровержения и повторять, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии COVID-19. А глава МИД России Сергей Лавров уже не раз напоминал западным партнёрам, что, прежде чем выступать с громкими заявлениями, необходимо предоставлять доказательства. По словам министра, Россия привыкла к тому, что западные коллеги всё чаще пытаются найти некие объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы.