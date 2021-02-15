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«ЕС разрушил все без исключения механизмы»: Лавров назвал Евросоюз инициатором разрыва отношений с Россией
15 февраля 2021, 20:00 • 216 • В мире
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Европейский союз сознательно на протяжении многих лет разрывает отношения с Россией. Как отметил министр, после госпереворота на Украине ЕС разрушил все механизмы взаимодействия с Россией. Лавров отметил, что с того момента диалог с главами европейской дипломатии касался не отношений с Россией, а сводился к ситуационным вопросам международной политики. Вместе с тем глава МИД РФ подчеркнул, что у России нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.
РИА Новости
Отношений Москвы и Брюсселя «почти не осталось», но российская сторона готова продолжать диалог. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, «поворотным пунктом» стал 2014 год, когда на Украине случился госпереворот.
«И Евросоюз показал свою по большому счёту беспомощность в отношении той договорённости, которая была достигнута прямо накануне госпереворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша», — добавил он.
Лавров отметил, что «оппозиция наплевала на эти подписи и на мнение Евросоюза» и именно тогда «состоялось по-настоящему унижение Евросоюза».
Позднее ЕС «последовательно разрушил все без исключения механизмы», которые существовали на основе соглашения о партнёрстве и сотрудничестве.
«Уже много лет контакты между министром иностранных дел России и высокими представителями ЕС — Жозепом Боррелем и его предшественницей Федерикой Могерини — в основном посвящены не обзору всех отношений с Евросоюзом (потому что отношений почти не осталось), а таким ситуационным разговорам про Сирию, иранскую ядерную программу», — рассказал Лавров.
При этом он подчеркнул, что у России нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности. В качестве примера он упомянул двусторонние отношения РФ и Финляндии, отметив, что они выстраиваются системно, с определением общих принципов.
Лавров также пояснил, что развёрнуто высказался об отношениях России и Евросоюза их тех соображений, что вокруг этой ситуации сложилось много «кривотолков».
Напомним, ранее в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» министр дал понять, что Россия готова к прекращению отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.
Министр отметил, что в ряде сфер РФ стала самодостаточной. Он добавил, что у России нет желания изолироваться от мировой жизни, но «надо быть готовыми к этому».
Позднее в МИД прокомментировали слова Лаврова. В ведомстве сообщили, что Москва готова пойти на разрыв отношений с Евросоюзом, если он будет инициирован европейской стороной.
Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что СМИ подали высказывание Лаврова без контекста, изменив их смысл.
Он отметил, что смысл высказывания Лаврова «исказили и подали этот сенсационный заголовок таким образом, что Россия чуть ли не будет инициировать сама разрыв отношений с Евросоюзом».
Отметим, что Лавров высказался об отношениях России и ЕС после визита в Москву главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Он посетил Россию в период с 4 по 6 февраля. В ходе пресс-конференции по итогам встречи с Лавровым Боррель отметил, что, несмотря на разногласия, Россия и ЕС должны искать сферы для сотрудничества. Он также высказался об активных торговых отношениях Москвы и Брюсселя.
После возвращения из России глава дипломатии ЕС в своём блоге написал, что российские власти не воспользовались его визитом как возможностью наладить более конструктивный диалог с ЕС.
Впоследствии члены Европарламента раскритиковали Борреля за визит в Россию и призвали к его отставке. Сам глава евродипломатии заявил о намерении инициировать вопрос введения санкций против России на заседании Совета глав МИД стран ЕС и на саммите в марте. По словам Борреля, на данный момент Евросоюз находится на «историческом перекрёстке» в отношениях с РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ призвала европейцев ввести санкции в отношении самих себя.
Захарова высказалась об этом в Facebook, упомянув в записи список из почти 20 примеров притеснения представителей средств массовой информации из России в странах Европы, значительная часть из которых связана с RT.
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